Pier Silvio Berlusconi in video con il figlio Lorenzo Mattia: "Tramando a loro i valori di mio padre" Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi in diretta esclusiva su Canale 5, si è mostrato per la prima volta davanti alle telecamere con suo figlio maggiore Lorenzo Mattia, che ha 14 anni: "La lealtà, l'impegno e il rispetto sono valori a cui mio padre teneva molto e spero di trasmetterli ai miei figli".

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi in diretta esclusiva su Canale 5, si è mostrato per la prima volta davanti alle telecamere con suo figlio maggiore. Lorenzo Mattia, che ha 14 anni, è il primogenito suo e di Silvia Toffanin, mentre la seconda figlia è Sofia Valentina, che sta per compiere 9 anni. Al suo fianco nell'intervista che ha anticipato il derby Milan – Monza, è stato cinto con un braccio e portato come esempio di passione per lo sport giovanile, essendo un campione di box.

Il Trofeo Luigi Berlusconi dedicato a suo nonno

"Per me e per noi questa serata è davvero emozionante. È una serata dedicata al ricordo di mio padre ma è anche una serata di passione e di affetto" ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, "la vicinanza dei tifosi del Milan, dei tifosi del Monza e degli italiani è un qualcosa che ci scalda il cuore e che noi non diamo mai per scontato. È davvero un qualcosa di bello che ci rimane dentro. Mi fa piacere ricordare che prima del Trofeo Silvio Berlusconi c’era il Trofeo Luigi Berlusconi che mio papà aveva fondato per il suo, per mio nonno e questo sicuramente fa piacere a mio padre ricordare anche mio nonno".

Gli insegnamenti a Lorenzo Mattia e il valore dello sport

Cosa sente di stare trasmettendo a Lorenzo Mattia, in termini di insegnamento nello sport e nella vita? "I valori dello sport tramandati da mio nonno a mio padre e da mio padre a me e spero ai miei figli, sono valori positivi e fondamentali. La lealtà, l’impegno e il rispetto sono valori a cui mio padre teneva molto e attraverso lo sport penso che mio padre sia riuscito a trasmetterli a molti, soprattutto ai giovani".