Luigi Berlusconi in vacanza con moglie, figli e suoceri: "Investe nella famiglia"

Luigi Berlusconi, 35 anni, ha trascorso alcuni momenti in famiglia a Sivaplana, poco distante dalla sua casa di St.Moritz. Il terzo figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario è con la moglie Federica Fumagalli e con i loro piccoli: Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Su Chi le foto dei baci tra marito e moglie e dei nonni insieme ai bambini. "Investe nella famiglia" si legge a corredo delle immagini pubblicate sul settimanale.

Luigi Berlusconi in vacanza con la famiglia, le foto insieme ai suoi figli

Teneri baci tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Nelle foto su Chi i le vacanze dei due, trascorse a Silvaplana, poco distante dalla sua casa di St.Moritz. Con loro anche i genitori di Federica, Fabio e Tiziana, imprenditori tessili, che tengono per mano i nipotini Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. In alcuni scatti Luigi Berlusconi tiene in braccio il piccolo Tommaso, intento ad accarezzare un cucciolo di cane.

L'amore tra Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi, dopo il diploma al Collegio Villoresi di Monza, ha conseguito una laurea in Economia alla Bocconi, specializzandosi poi in Finanza alla Jp Morgan di Londra. A 19 anni è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Mediolanum Spa e dal 2012 è consigliere di amministrazione di Fininvest. Tra le varie attività, è presidente della onlus Opsis, fondata da lui. L'amore con Federica Fumagalli nasce all'università, entrambi frequentarono la Bocconi. La coppia non ama stare sotto ai riflettori, dopo dieci anni di fidanzamento si sono sposati nel 2020 a Milano nella chiesa di Sant'Ambrogio (alla presenza di solo 25 invitati alla funzione religiosa, 50 alla festa tenutasi nella residenza di Macherio). Dal loro amore sono nati due bambini: Emanuele Silvio nel 2021, chiamato in onore del nonno, e Tommaso Fabio, nato nel 2022.