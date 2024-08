video suggerito

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti insieme dopo la discussione a Capalbio: “La quiete dopo la tempesta” Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno trascorso le vacanze a Pantelleria. Insieme alla coppia anche le loro figlie Emma e Bianca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Crisi arginata tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Stando a quanto riporta Chi, la coppia era stata pizzicata qualche settimana fa nel mezzo di un'accesa discussione a Capalbio. Sul settimanale, però, sono comparse le foto dei due a Pantelleria insieme alle figlie, il ritratto di una famiglia serena: "La quiete dopo la tempesta".

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti in Sicilia

La Sicilia fa da sfondo all'amore tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. È lì che scoccò la scintilla tra i due attori, nel 2004 durante le riprese della miniserie televisiva Cefalonia (girata nel trapanese). Ed è a Pantelleria che, dopo dodici anni dal loro matrimonio, trascorrono alcuni momenti di relax insieme alle figlie (Emma, nata il 9 luglio 2011, e Bianca, nata il 27 luglio 2015). L'Isola è ormai una delle mete preferite della famiglia, che da quasi tre anni passa lì le vacanze. Nelle foto apparse sul settimanale Chi, sono intenti a godersi un'uscita in barca, nuotare nelle acqua cristalline e passeggiare insieme. I sorrisi sul volto di Ranieri e Zingaretti testimoniano che la discussione avuta a Capalbio qualche settimana prima è stata solo una piccola parentesi di contrasto.

Luca Zingaretti: "Famiglia per me è tutto"

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Luca Zingaretti parlava del legame con Luisa Ranieri. L'attore chiariva che non fosse semplice condividere lo stesso mestiere con sua moglie: "Ci vuole tanta comprensione e maturità per capire le istanze dell'altro, perché comunque sia è un mestiere che ti porta spesso lontano dalla famiglia e soprattutto se ci sono dei figli ti spinge a dover rinunciare ad alcuni lavori". L'attore sottolineava l'importanza della famiglia: "È un rifugio, un alimento, è un po' il posto dove tutto comincia e tutto finisce. Io sono molto, molto, molto, molto legato alla famiglia, sia alla mia, quella creata con Luisa e le bambine, sia alla mia di origine". Anche Luisa Ranieri aveva parlato del marito: "Un rapporto va continuamente nutrito, è un vero lavoro quello che va fatto per tenerlo in vita".