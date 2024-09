Daniela Vergara sul marito Luca Giurato: “È morto all’improvviso, un anno fa una brutta caduta”

video suggerito

Luca Giurato è morto a 84 anni a causa di un infarto fulminante. Al momento dell'accaduto, il giornalista era insieme alla moglie Daniela Vergara. La donna ha spiegato che lei e Giurato si trovavano a Santa Marinella per godersi l'ultimo scorcio d'estate quando tutto è successo: "Eravamo insieme. Lui ha avuto una brutta caduta un anno fa. Stava facendo rieducazione, però stava bene – ha spiegato a Il Giornale – Era coccolato, tranquillo. Eravamo a casa. È stata una cosa improvvisa". Vergara era sposata con il giornalista da oltre vent'anni. Ieri, dopo ore di rumors, aveva confermato la brutta notizia alla collega e amica Mara Venier: "Il mio primo istinto è stato quello di chiamarlo subito al cellulare – ha raccontato Venier all'Adnkronos – ho sperato che fosse lui a rispondere, e invece mi ha risposto Daniela, sua moglie, e mi ha detto che era vero".

Le parole di Daniela Vergara sulla morte del marito

Con la moglie Daniela Vergara condivideva anche il lavoro da giornalista. Tra i due, però, non c'è mai stata competizione: "Per strada fermavano lui che aveva un pubblico più pop e ne ero felice. Mi stanno chiamando tutti i suoi giovani colleghi e mi dicono che era il numero uno. Che aveva una tale capacità di mettere tutti a proprio agio che non potevi non volergli bene. Sapeva non far mai pesare il suo ruolo", ha detto. Oltre che sul piano professionale, secondo la donna il conduttore era perfetto anche come marito:

Non era mai scontato. Quando ci siamo conosciuti, io ero un po' irregimentata, rigida. Lui ha messo nella mia tavolozza, dove c'erano dei colorini opachi opachi, tutto l'arcobaleno di questo mondo. Luca era travolgente. Luca riusciva a farsi fare da tutti tutto quello che lui voleva, perché era una specie di serpente incantatore. Si faceva perdonare qualsiasi cosa.

Come in tutte le coppie, tra i due c'erano anche discussioni. Ma mai nulla di grave, che potesse mettere a repentaglio il loro rapporto.

La conferma della morte alla collega Mara Venier

Come anticipato, Mara Venier è stata tra i primi a sapere della morte di Luca Giurato. La conduttrice, in apprensione per le voci che stavano già circolando da qualche ora, ha chiamato l'ex collega. Ma, al telefono, ha risposto la moglie Daniela. All'Adnkronos, Venier ha sottolineato la stima e l'affetto che nutriva nei suoi confronti: "Io devo a lui la mia conduzione a Domenica In. È lui che mi aveva visto in un programma di Rispoli e disse ‘Voglio quella ragazza con le gambe belle'. Ci siamo visti ad una cena, dove lui era con Daniela e io con Renzo Arbore e fu lui che mi ha segnalò ai dirigenti Rai che poi mi hanno chiamata".

Luca Giurato insieme alla collega Mara Venier

Da lì, spiega Mara Venier, è nata un'amicizia profonda fatta di risate e momenti di confidenza. Il legame tra i due protagonisti della tv italiana è durato fino all'ultimo:

L'avevo sentito qualche mese fa, l'avevo invitato a ‘Domenica In' ma lui mi aveva detto che non aveva più voglia. Quello che resta nel cuore è una grande riconoscenza e una grande stima. Lo volli quando feci l'opinionista all'Isola dei Famosi, dissi ‘lo faccio solo se viene Luca', e Simona Ventura riuscì a convincerlo, così lo facemmo insieme. La moglie mi ha detto che mi voleva tanto, tanto bene.