“Ci ha fatto divertire facendoci andare al lavoro più leggeri”: il mondo dello spettacolo ricorda Luca Giurato

Si è spento all'età di 84 anni Luca Giurato. Il giornalista è stato uno dei volti storici della Rai e del piccolo schermo, tanti infatti sono i messaggi di cordoglio di chi aveva lavorato al suo fianco.

A cura di Ilaria Costabile

All'età di 84 anni si è spento, a causa di un infarto improvviso, Luca Giurato. Il giornalista, storico volto Rai, è stato protagonista di programmi che hanno fatto la storia della televisione e, infatti, sono in molti a ricordarlo, appena diffusa la notizia della sua scomparsa.

Il ricordo di Mara Venier, Simona Ventura e Antonella Clerici

Tra le prime a commentare la sua dipartita, raggiunta dal Tg1, la conduttrice Mara Venier ha espresso tutto il suo dispiacere, ricordando anche i tempi in cui fu proprio lui a volerla a Domenica In, trasmissione che, ormai, porta la sua firma. Ai microfoni della testata dichiara:

Ho perso Luca, è un po' un pezzo della mia vita, c'era un legame affettivo fortissimo. Per me oggi è una giornata di dolore immenso, avevamo un legame fortissimo che è durato tutti questi anni, abbiamo vissuto questa prima Domenica In dove lui mi ha voluto, gli volevo molto bene, a parte la riconoscenza professionale. Era un signore, un uomo sensibile.

Anche Simona Ventura, che con il giornalista ha condiviso diverse esperienze televisive, lo ricorda con immenso affetto, come racconta all'Adnkronos:

Ho lavorato con Luca Giurato all' L'isola dei famosi' e a Quelli che il calcio. Era una delle persone alla quale ero più legata in questo mondo (dello spettacolo, ndr). Mi ha fatta sorridere tanto: mi alzavo la mattina presto solo per guardarlo ad ‘Unomattina'. Ci ha fatto divertire facendoci andare al lavoro più leggeri. Dobbiamo solo ringraziare questo uomo meraviglioso. Un visionario, una persona che mi rimarrà sempre nel cuore. Sono davvero dispiaciuta.

Non mancano parole anche da un'altra signora della tv, Antonella Clerici, che infatti per ricordarlo scrive: "Ciao Luca… quante risate a Unomattina".

Anche il Trio Medusa, ha scritto su X: "Uno spirito libero" per ricordare il giornalista. Grande tifoso della Roma è stato ricordato così dall'Associazione Sportiva: "Volto familiare della tv e tifoso giallorosso. L'AS Roma si unisce al dolore per la scomparsa di Luca Giurato e si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari".

Il ricordo di Paola Saluzzi

"Non me l'aspettavo, sono senza parole. Perdo un amico autentico, tra i pochissimi che ho" dichiara Paola Saluzzi all'Adnkronos. La giornalista è stata per anni accanto a Luca Giurato, con il quale ha condiviso la conduzione di Unomattina:

Tra me e lui è scattato un meccanismo di complicità, rispetto e fratellanza. Un giorno Luca mi ha portato negli spazi del Tg. Durante un collegamento con Gerusalemme, mi ha scritto una domanda da fare all'inviato. ‘Ottima domanda', mi ha detto il giornalista. Luca era questo: un vero signore, sapeva sempre darti la fetta di torta più grande.

Le parole del sindacato Unirai

Anche dall'interno del servizio pubblico, non manca chi ricorda Luca Giurato nella sua veste giornalistica. Queste le parole del sindacato Unirai: "Luca Giurato è stato una colonna della Rai. Ha attraversato tutti gli spazi informativi della nostra azienda. Un professionista col sorriso sulle labbra. A sua moglie e alla sua famiglia va il cordoglio di Unirai. Ciao Luca".