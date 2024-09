Paola Saluzzi: “Luca Giurato adorava prendere il Tapiro di Striscia La Notizia, era contento” Paola Saluzzi ai funerali di Luca Giurato ricorda il collega e amico come “una persona stupenda, un vero signore” ai microfoni di Fanpage.it. Insieme hanno condiviso per tre anni gli studi di Uno Mattina e quel palco diventò teatro di un’amicizia durata oltre 20 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Si stanno tenendo ora i funerali di Luca Giurato, il conduttore e giornalista morto lo scorso 11 settembre per infarto all'età di 84 anni. Tantissimi i colleghi presenti per dargli un ultimo saluto e tra questi anche Paola Saluzzi, sua amica e storica partner, che ai microfoni di Fanpage.it lo ha ricordato come "una persona stupenda, un vero signore".

Il ricordo di Paola Saluzzi

Paola Saluzzi, storica collega di Luca Giurato, ha ricordato il giornalista e conduttore televisivo all'esterno della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. A Fanpage.it, presente con i suoi reporter, ha dichiarato: "Una persona stupenda. Qualcuno penserà che quando si muore, si dice così. Luca era una persona stupenda ogni giorno della sua vita. Un amico dal quale si apprende tantissimo. Un amico vero. Quella che ti porta per più di vent'anni a sentirti al telefono, a chiacchierare, a ridere, a piangere insieme. Un uomo che non aveva idea di cosa volesse dire scavalcare l'altro. Luca Giurato era un signore vero". La conduttrice televisiva ha continuato sottolineando l'ironia del collega che era "amatissimo anche dai ragazzini". Infine, ha concluso tirando in ballo Striscia La Notizia che spesso lo ha raggiunto per consegnargli l'iconico ‘Tapiro':

Luca adorava Striscia la Notizia, adorava Antonio Ricci perché Luca era autoironico. Quando gli arrivava il Tapiro lui era contento. Io spero che abbia un'eternità a colori.

I colleghi presenti fuori la Chiesa degli Artisti per l'ultimo saluto

All'esterno della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma sono presenti tantissimi colleghi di Luca Giurato, giunti per dargli un ultimo saluto. Amedeo Goria lo ha ricordato come l'uomo da cui tutti dovrebbero prendere esempio per la gentilezza e la serenità che trasmetteva. Anche Mara Venier, Eleonora Daniele, Livia Azzariti hanno esaltato il carattere del giornalista che metteva a tutti "una grande allegria".