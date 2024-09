video suggerito

È morto Luca Giurato, il noto conduttore tv aveva 84 anni È morto Luca Giurato. Il conduttore tv e giornalista aveva 84 anni ed è stato colpito da un infarto fulminate. A darne notizia l'Adnkronos.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Luca Giurato. Il conduttore tv e giornalista aveva 84 anni. A darne notizia l'Adnkronos. La morte è stata improvvisa e avvenuta a causa di un infarto fulminante. La sua prima apparizione televisiva risale ai primi Anni Novanta, nel programma A tutta Stampa. È però a partire dal 1993 che si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a Domenica In con Mara Venier. Nel corso degli anni è diventato un volto noto e amato dal pubblico italiano. Tra i programmi a cui ha preso parte si ricordano Unomattina, che ha condotto per diverse edizione, Domenica In e reality come l'Isola dei Famosi. Durante la sua carriera si è reso anche protagonista di numerose gaffe e lapsus linguistici, tra le quali si ricordano ‘A pra foco' e ‘Buongiollo', che sono stati ripresi dalla Gialappa's Band nel programma mai dire Gol e diventate virali.

La carriera di Luca Giurato, dal giornalismo alla televisione

Nato nel 1939 a Roma, Luca Giurato ha fin da subito seguito la strada del giornalismo e della televisione. Dopo la maturità classica, ha mosso i primi passi come cronista di Paese Sera e nel 1965 ha ottenuto il tesserino da giornalista professionista. Ha poi lavorato a La Stampa, fino a diventare direttore del giornale Radio Rai e vicedirettore del TG1 fino al 1990.

Per quanto riguarda la televisione, la sua prima apparizione risale al 1993, anche se è con Domenica In insieme a Mara Venier che inizia a farsi conoscere a apprezzare dal pubblico. Negli anni è diventato anche volto di Unomattina, conducendolo fino al 2008. Ha lavorato con Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici, Monica Maggioni, Eleonora Daniele. Nella sua lunga carriera è stato anche opinionista tv di reality come l'Isola dei Famosi e del programma I Raccomandati.

Le gaffe di Luca Giurato in tv

Oltre che per i suoi ruoli televisivi, Luca Giurato si è fatto conoscere e ricordare per le numerose gaffe commesse in diretta. Tra queste si ricordano diversi lapsus linguistici, come ‘A pra foco' al posto di ‘A fra poco', ma anche "Buongiollo" al posto di "Buongiorno". "Il 70% delle mie gaffe sono originali, ma ammetto che quando ho visto il grande successo che riscuotevano, qualche volta ci ho marciato", aveva raccontato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo a proposito delle gaffe che hanno contribuito a renderlo celebre.