video suggerito

“Buongiollo”, “a pra foco”, “chiedo scudo”: le gaffe hanno reso Luca Giurato un mito Giornalista dalle mille sfaccettature, bersaglio preferito da Striscia la Notizia e dalla Gialappa’s Band che lo hanno reso un cult: ecco le migliori gaffe di Luca Giurato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

210 CONDIVISIONI condividi chiudi

La morte di Luca Giurato, arrivata all'improvviso a causa di un infarto che lo ha colpito mentre si trovava in vacanza a Santa Marinella, lascia un vuoto nel mondo della televisione, di chi la fa e di chi la segue e la ama. Autore di una televisione colloquiale, simpatica e unica come nel suo stile, è entrato nell'immaginario collettivo anche grazie ai suoi strafalcioni, le sue innumerevoli gaffe e i suoi lapsus che hanno reso cult il suo personaggio. Il rapporto col suo pubblico, come ci ha raccontato Eleonora Daniele, era del resto leggero, senza però mai perdere la credibilità.

Nel periodo in cui Flavio Giurato andava in onda con il suo Unomattina, soprattutto nell'ultimo periodo tra il 2005 e il 2008, sia la Gialappa's Band sia Striscia la Notizia indiscutibilmente contribuito a raccontare questo fenomeno. Negli archivi di Striscia la Notizia c'è una clip magnifica intitolata "Il meglio del peggio di Luca Giurato" che raccoglie in pochi minuti le più celebri gaffe della stagione 2005/2006 di Unomattina. Dal "buongiollo" ai telespettatori alla "fasta al luogo" (pasta all'uovo) fino all'indimenticabile "a pra foco".

Ma nel racconto di questa parte leggerissima che ha contraddistinto questo lato della personalità di Luca Giurato, i protagonisti assoluti sono la Gialappa's Band. La sfida tra Marina Sbardella e Luca Giurato, tra tutte, oppure la rubrica "Un Uomo un giurato".

Leggi anche Le foto di Luca Giurato, giornalista e conduttore tv

Le ‘gaffe' di Luca Giurato erano diventate un vero e proprio tratto distintivo ma non erano assolutamente motivo d'imbarazzo, perché accolte con grande ironia e grande affetto. Tutto questo non ha fatto altro che cementare il suo rapporto con il pubblico, rendendolo di fatto indimenticabile.

Questa capacità di non prendersi troppo sul serio, unita al suo stile genuino e spontaneo, ha reso le sue apparizioni televisive memorabili. Luca Giurato avrà per sempre un posto tra i più importanti della cultura pop del nostro Paese.