video suggerito

La vita privata di Luca Giurato: l’unico figlio dal primo matrimonio e l’amore con la seconda moglie Daniela Vergara Daniela Vergara è la moglie di Luca Giurato, storico giornalista Rai scomparso all’età di 84 anni. Prima del loro incontro, il giornalista era stato sposato e dal primo matrimonio aveva anche avuto un figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1.765 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di mercoledì 11 settembre, si è spento all'età di 84 anni il giornalista Luca Giurato, noto volto televisivo ormai lontano dal piccolo schermo da diversi anni. Al suo fianco, fino all'ultimo giorno della sua vita, c'è stata Daniela Vergara, anche lei giornalista. I due si sono sposati oltre vent'anni fa. Per il giornalista si è trattato del secondo matrimonio, durante il primo, infatti, è anche diventato padre.

Il primo matrimonio e l'incontro con Daniela Vergara

Prima dell'incontro con Daniela Vergara, Luca Giurato è stato sposato con Gianna Furio, che di professione faceva l'avvocato, dalla quale ha avuto il suo unico figlio, che lo ha reso nonno. L'incontro con Daniela Vergara la sua attuale moglie, avviene diversi anni dopo la fine del suo primo matrimonio e il giornalista, in occasione di un'intervista fatta per i suoi ottant'anni, ha raccontato anche il momento in cui si sono conosciuti:

Ho incontrato Daniela nel corridoio di Montecitorio, lei era una giovanissima e attraentissima reporter di una agenzia di notizie, alla quale La Stampa, il mio giornale, era abbonato. Mi sono invaghito prima di tutto della voce, quando chiamava per dare le notizie che aveva raccolto. Dopo due telefonate, mi dissi che avrei voluto conoscerla. Vado a Montecitorio e chiedo ad un amico, dove potessi trovarla. Ce l'avevo di fronte a me, una creatura che definire meravigliosa è poco. Le faccio un sorriso, ma lei continuò a lavorare. Ci sono volute le 7 fatiche di Ercole, più le mie, per invitarla a prendere un caffè e poi una cena. Dopodiché da una breve convivenza siamo passati ad un matrimonio.

Chi è Daniela Vergara, giornalista e moglie di Luca Giurato

Daniela Vergara, classe 1951 nata ad Alessandria d'Egitto, è la giornalista che per più di vent'anni è stata sposata con Luca Giurato. Giovanissima dalla città natale si trasferisce a Milano, poi si sposta a Roma dove inizia un nell’agenzia parlamentare Agenparl, dove si occupa di politica interna, finché nel 1981 viene assunta in Rai, al giornale radio. Nella sua carriera giornalista segue principalmente la politica e la cronaca giudiziaria. Sul finire degli Anni 80 viene assunta al Tg3, dove si occupa del Quirinale e conduce anche l'edizione delle 22:30, con un doppio studio a Roma e a New York. Nel 1995 passa al Tg2 come conduttrice della nuova edizione delle 20.30, continuando a seguire l’attività del Quirinale.