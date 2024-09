Mara Venier molto provata ai funerali di Luca Giurato: “Scusate, adesso non ho voglia, siamo qui per lui” Mara Venier ha presenziato ai funerali di Luca Giurato che si sono tenuti venerdì 13 settembre presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La conduttrice è apparsa molto provata, con il collega e amico condivideva una lunga amicizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 13 settembre, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si sono tenuti i funerali di Luca Giurato. Il noto conduttore televisivo è morto a causa di un infarto fulminante. Aveva 84 anni. Lo scorso anno ha avuto una brutta caduta, dopo la quale ha iniziato un percorso di riabilitazione, ma le sue condizioni di salute non destavano preoccupazione. Tra coloro che hanno preso parte ai funerali per dare un ultimo saluto a Luca Giurato, anche Mara Venier che è apparsa molto provata.

Mara Venier al funerale di Luca Giurato

Mara Venier, come altri colleghi come Eleonora Daniele e Paola Saluzzi, ha raggiunto la Chiesa degli Artisti per dare l'ultimo saluto a Luca Giurato. La conduttrice è apparsa molto provata. Ai giornalisti presenti ha dichiarato: "Trentuno anni fa abbiamo cominciato la mia prima Domenica In solo per lui. È lui che mi ha voluto". Quando le è stato chiesto di tracciare un ricordo del conduttore, Mara Venier ha fatto fatica a trovare le parole in un momento come questo, in cui anche lei avverte forte il dolore della perdita:

Ragazzi scusatemi, adesso non ho voglia, chiedo scusa, ho detto tutto oggi. Siamo qui per lui.

La dedica di Mara Venier a Luca Giurato

Mara Venier, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Domenica In, aveva ricordato l'amico e collega Luca Giurato con il quale ha condiviso diverse esperienze televisive. Proprio nella sede Rai di Viale Mazzini, ben trent'anni fa, si ritrovarono fianco a fianco durante un incontro con i giornalisti:

Non posso non iniziare la conferenza di Domenica In senza ricordare Luca Giurato. Abbiamo fatto proprio qui la prima conferenza stampa della stagione 1993-1994, lui mi volle vicina. Se sono ancora qui è grazie a lui.

La conduttrice ha anche assicurato che la prima puntata di Domenica In, che andrà in onda domenica 15 settembre 2024 alle ore 14, si aprirà con il ricordo del conduttore scomparso mercoledì scorso all'età di 84 anni.