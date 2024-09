video suggerito

Luigi Di Maio padre, è nato il primo figlio con la compagna Alessia D'Alessandro: "Siamo tanto felici" Luigi Di Maio è diventato padre. L'ex ministro degli Esteri ha accolto in famiglia Gabriel, il primo figlio avuto con la compagna Alessia D'Alessandro. Il piccolo è nato il 4 settembre a Berlino. La neo mamma ha origini tedesche e da oltre 15 anni lavora nel paese. L'annuncio con un tenero post su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Luigi Di Maio è diventato padre. L'ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 stelle ha annunciato la nascita di Gabriel, il primo figlio avuto con la compagna Alessia D'Alessandro. Su Instagram la prima foto del bebè, accompagnato da una dedica d'amore: "Alessia ed io siamo tanto felici. È figlio di un amore straordinario". Lo scorso maggio, Adnkronos aveva riportato la notizia della gravidanza, spiegando che il bambino sarebbe nato in Germania a settembre, paese in cui Alessia D'Alessandro lavora da oltre 15 anni.

L'annuncio della nascita

"Poche ore fa è nato Gabriel. La sua mamma stupenda sta benissimo. Alessia ed io siamo tanto felici. È il figlio di un amore straordinario", ha scritto Luigi Di Maio sui social dando la bella notizia. Il bambino si chiama Gabriel ed è nato il 4 settembre a Berlino. La nascita in Germania era già prevista, dal momento che la mamma, 33enne, lavora lì da più di 15 anni. Il messaggio su Instagram è accompagnato da una tenera foto del piedino del bambino.

La storia d'amore tra Luigi Di Maio e Alessia D'Alessandro

Dopo una storia di quasi quattro anni, Luigi Di Maio era stato paparazzato insieme ad Alessia D'Alessandro. La prima foto insieme risale a marzo 2023, anche se il settimanale Chi aveva raccontato che l'inizio della loro storia sarebbe avvenuto qualche mese prima. I due si sarebbero in realtà conosciuti nel 2018, quando la donna si era candidata alle Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. La coppia era uscito allo scoperto sui social un anno fa, pubblicando su Instagram la prima foto insieme.