Luigi Di Maio diventa papà, la compagna Alessia D'Alessandro è incinta: "Nascerà in Germania"

Luigi di Maio e la compagna Alessia D'Alessandro diventeranno genitori. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il bambino nascerà a settembre.

"Nascerà in Germania e avrà doppia nazionalità"

Luigi Di Maio – ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 stelle – a settembre diventerà padre, il bambino nascerà in Germania e avrà doppia nazionalità italo-tedesca. Alessia D'Alessandro, compagna di Di Maio, ha padre italiano e madre tedesca, ha 33 anni e lavora in Germania da oltre 33 anni.

La storia d'amore tra Luigi Di Maio e Alessia D'Alessandro

Dopo una storia di quasi quattro anni, Luigi Di Maio aveva rotto con Virgina Saba. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Saba raccontava i dettagli della loro relazione: "Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna. Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare". Continuava, poi, parlando del suo concetto di amore: "È prendere, non dare. Io sto con una persona che dà a tutti e quindi non ha mai molto tempo per me. Per cui, ho capito che l’amore, invece, è dare: è essere felici quando procuri un sorriso". Poco dopo la separazione da Saba, però, l'ex ministro degli Esteri era stato paparazzato insieme ad Alessia D'Alessandro. Il primo scatto dei due risale al marzo 2023 a Venezia, secondo il settimanale Chi, però, la loro relazione sarebbe iniziata qualche mese prima. Sembra che Alessia D’Alessandro parli cinque lingue e che abbia studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Lei e Di Maio si sarebbero conosciuti nel 2018, proprio quando lei si era candidata alle Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Salernitano. Dopo poco che erano usciti allo scoperto, poco più di un anno fa, Alessia D'Alessandro aveva condiviso una foto su Instagram che la ritraeva insieme al compagno, la didascalia recitava: "Innamoratevi".