Diletta Leotta mamma di Aria e futura sposa: “Io e Loris abbiamo corso, ma è stata la scelta giusta” Diletta Leotta ospite di Domenica In ha parlato della sua vita oggi. “Sono davvero felice” ha confessato prima di rivelare dettagli sul matrimonio con Loris Karius che celebrerà a giugno: “Sono 160 invitati, ci sposeremo a Vulcano”. Sull’amore per la figlia: “Io e Loris abbiamo costruito la nostra famiglia, magari in fretta, ma è stata la cosa più giusta che potessi fare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Diletta Leotta ospite di Domenica In oggi, domenica 14 aprile, ha parlato della sua vita e delle nozze imminenti con Loris Karius. La conduttrice televisiva, volto di DAZN, la scorsa estate è diventata mamma di Aria, "La gioia più grande della mia vita. Quello di diventare mamma è un viaggio meraviglioso" ha commentato. Iniziò a frequentare il calciatore nel 2022 e poco dopo hanno costruito insieme la loro famiglia: "Anche se siamo andati di fretta, è stata la cosa più giusta che potessi fare".

La nascita di Aria e l'amore con Loris Karius

Diletta Leotta lo scorso 16 agosto 2023 è diventata mamma di Aria, frutto dell'amore con Loris Karius: "Aria è arrivata casualmente. Io ero preoccupata all'inizio, poi ho pensato che era la cosa più bella del mondo. Durante la gravidanza mi sono resa conto di tutto. Mi svegliavo la mattina e mi sentivo diversa". L'incontro con il calciatore le ha cambiato la vita: "È stato divertente e incredibile. Ero con le mie amiche a Parigi, ci stavamo divertendo quando è arrivato Loris e io dissi "lui è l'uomo della mia vita". Lui non ci guardò per tutta la serata, poi mentre andava via mi fece "ciao" con la mano" ha ricordato. Quando si conobbero nessuno dei due sapeva delle rispettive carriere: "In un momento in cui molte relazioni nascono sui social o altri mezzi, incontrarsi così, con un colpo di fulmine, è stato speciale" ha continuato Diletta Leotta che nel rivedere le immagini con il compagno non ha nascosto l'emozione. "Mi commuove vederlo con mia figlia, sono innamoratissima. Ho creato la mia famiglia ed è emozionante, quando li vedo insieme capisco che è reale, che abbiamo fatto tutto questo, magari in fretta, ma è stata la cosa più giusta che potessi fare", ha aggiunto.

Il matrimonio a giugno a Vulcano

Il prossimo giugno convoleranno a nozze a Vulcano, in Sicilia: "Ci sposeremo a Vulcano. Ho scelto quell'isola perché, la prima volta che ci andai, dissi "io mi sposerò qua". Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo". L'emozione è già molto forte, nonostante manchino due mesi:

Essendo un weekend è un po' impegnativo, il posto è difficile da raggiungere. Ci vuole tanta organizzazione. Quel giorno è davvero irripetibile, sto iniziando a emozionarmi, già da adesso.