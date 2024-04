video suggerito

Diletta Leotta con la figlia Aria ed Elodie, la cantante scelta come damigella al suo matrimonio

A cura di Gaia Martino

Diletta Leotta e Elodie sono amiche di lunga data e inseparabili. Negli ultimi giorni hanno trascorso del tempo insieme: in costume, si sono fotografate mentre prendono il sole e si divertono con la piccola Aria, la figlia della conduttrice sportiva e Loris Karius. "Vivendo lontano dalla famiglia, le amiche diventano le sorelle che ti scegli. Elo è una di quelle" raccontò la Leotta a Verissimo riguardo il loro rapporto. Ecco perché sarà proprio la celebre cantante la damigella d'onore al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius.

La foto di Diletta Leotta con la figlia Aria e Elodie

Prima dell'intervista con Mara Venier a Domenica In, Diletta Leotta ha trascorso delle ore di relax con la figlia Aria e la sua amica del cuore, Elodie. I due volti celebri dello spettacolo e del panorama musicale italiano si sono scattate un selfie: a dividerle la piccola bimba, di quasi un anno, frutto dell'amore tra la conduttrice sportiva e il calciatore.

Non è la prima volta che si mostrano insieme alla piccola Aria: poco prima di Natale si sono regalate un day spa con la figlia della conduttrice. "Qualche giorno di relax con le zie" raccontò la Leotta a corredo delle foto insieme alla cantante e ad altre amiche.

Elodie sarà la damigella al matrimonio di Diletta Leotta

Vista la tenera amicizia che le unisce, Diletta Leotta ha scelto proprio Elodie come damigella d'onore al suo matrimonio. Sposerà Loris Karius a giugno in una cerimonia da sogno a Vulcano, in Sicilia, con 160 invitati. Stando a quanto si legge su Leggo, Elodie accompagnerà la sposa nel suo giorno speciale. Riguardo il loro rapporto, Diletta Leotta raccontò a Verissimo: "Vivendo lontano dalla famiglia, le amiche diventano le sorelle che ti scegli. Elo è una di quelle. Mi è stata vicina durante tutto il periodo della gravidanza e adesso è una zia meravigliosa. Non c'è cosa più bella dell'amore e della solidarietà tra le donne".