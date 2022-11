Diletta Leotta e Loris Karius mano nella mano, la prima foto del loro amore Mentre sul campo Karius non ha fatto scintille, negli ultimi anni il tedesco si sarebbe consolato con una serie di bellissime donne. Flirt e che gli sarebbero costate la fama di “Don Giovanni” e che dovrebbero mettere in guardia la bella conduttrice di DAZN.

A cura di Giulia Turco

La frequentazione tra Diletta Leotta e il portiere tedesco del Liverpool Loris Karius procede a gonfie vele. Il gossip è esploso da tempo e il settimanale Chi ha pubblicato le foto che testimoniano il loro incontro avvenuto a Milano, dove l’affascinante vichingo biondo ha raggiunto la conduttrice per trascorrere del tempo insieme, ma è il britannico The Sun a pubblicare la prima foto di coppia, mano nella mano, che ufficializza la relazione.

Loris Karius e Diletta Leotta alla luce del sole

La foto in questione lascia ben poco spazio ai dubbi: Diletta e Karius si conoscono appena, ma sono già molto affiatati. Camminano mano nella mano per le strade di Milano, dove i fotografi li hanno pizzicati spedendoli sulle prime pagine del The Sun. È il tabloid britannico a rivelare di più sulla nuova frequentazione del calciatore tedesco, marchiandolo con un titolo che lo definisce un vero e proprio flop calcistico. Il portiere infatti è noto in Inghilterra per la sua “prestazione da incubo” nella finale di Champions League del 2018 contro il Real Madrid. Eppure, mentre le cose sul campo non sono andate nel migliore dei modi, il 29enne si sarebbe consolato frequentando una serie di bellissime donne. Flirt e avventure che gli sarebbero costate la fama di "Don Giovanni" e che dovrebbero mettere in guardia la bella conduttrice di DAZN.

Leotta innamorata del calciatore tra i più sexy del mondo

D’altronde si sa, Diletta Leotta negli ultimi anni non è stata particolarmente fortunata in amore. Dopo fantomatici trascorsi sentimentali con il turco Can Yaman, l’ultimo uomo ad averle fatto la corte è stato l’italiano Giacomo Cavalli, che ormai sembra soltanto un lontano ricordo. Diletta deve aver subito il fascino del bel portiere del Liverpool, considerato uno dei calciatori più sexy del mondo. Non si può dire che ad attrarla sia stata la sua carriera sportiva, visto che Karius non tocca un pallone da quasi due anni. Tuttavia, secondo il The Sun, il tedesco potrebbe aver firmato un contratto a breve termine con il Newcastle lo scorso settembre. Toccherà vedere se la neo nata storia d’amore reggerà la pressione della distanza.