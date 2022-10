Le prime foto di Diletta Leotta e Loris Karius, il portiere vola in Italia a casa della conduttrice Il settimanale Chi ha pubblicato le prime immagini di Diletta Leotta insieme a Loris Karius. Il portiere del Newcastle è voltato in Italia dalla conduttrice di Dazn ed è stato visto entrare nella sua casa di Milano. Questi scatti sono la prova ufficiale di una frequentazione tra i due, dopo diverse voci sulla questione.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Se prima erano solo indiscrezioni e voci che si rincorrevano, ora arrivano le prove ufficiali. Diletta Leotta sta frequentando il portiere del Newcastle Loris Karius, considerato uno dei calciatori più sexy del mondo. A farlo sapere il settimanale Chi, che ha pubblicato le prime immagini della conduttrice di Dazn insieme alla sua nuova fiamma.

Le prime foto di Diletta Leotta e Loris Karius

Stando al settimanale di Alfonso Signorini, Karius e Diletta Leotta si sarebbero conosciuti pochi giorni fa a Londra. Le prime immagini mostrano il momento dell'arrivo in Italia del portiere tedesco con un volo privato e l'entrata nella casa della conduttrice a Milano. Scatti che non lasciano più spazio a dubbi circa il loro rapporto: se prima erano solo indiscrezioni e voci, ora lo scoop è esploso ed è chiaro che sia in corso una frequentazione. Karius è il portiere del Newcastle, considerato uno dei calciatori più sexy del mondo, celebre per gli errori commessi della finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid a causa di un trauma cranico. Nella vita sentimentale della conduttrice di Dazn, invece, fino a poco tempo fa c'era Giacomo Cavalli, che ora sembra solo un lontano ricordo.

(Foto dal settimanale Chi)

La prima indiscrezione

A lanciare l'indiscrezione per la prima volta era stato il settimanale Gente, che per primo aveva parlato di un "nuovo amico" di Diletta Leotta. La conduttrice avrebbe ormai superato il flirt con Giacomo Cavalli, nato questa estate, e si starebbe dedicando con maggiore attenzione allo studio della lingua inglese. Difficile pensare che si tratti solo di un aggiornamento professionale, più probabile invece sia un approfondimento per poter parlare meglio con il portiere del Newcastle. Loris Karius è un portiere classe 1993 di nazionalità tedesca. Si è reso popolare in negativo nella finale della Champions League, edizione 2017-2018, quando il Real Madrid ha sconfitto per 3 a 1 la sua squadra, il Liverpool.