Diletta Leotta a Londra con il calciatore Loris Karius, la foto insieme alla festa di Halloween Diletta Leotta si trova a Londra: su Instagram si mostra insieme ad un’amica, ma un utente su Twitter ha reso pubblico lo scatto che mostra l’ingresso in un locale della conduttrice in compagnia di Loris Karius, la nuova presunta nuova fiamma.

A cura di Gaia Martino

Non sembrerebbero più esserci dubbi sulla nuova relazione di Diletta Leotta dopo Giacomo Cavalli, suo accompagnatore al matrimonio del fratello Mirko Manola. La nota conduttrice sportiva, volto di DAZN, nelle ultime settimane è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia del calciatore, portiere del Newcastle, Loris Karius, all'ingresso del suo appartamento a Milano negli ultimi giorni. L'indiscrezione sul nuovo flirt, lanciata inizialmente da Gente, trovava conferma nelle immagini pubblicate sulla rivista diretta da Signorini: nuove conferme arriverebbero da Londra, dove i due avrebbero trascorso le vacanze di Halloween insieme.

Diletta Leotta e Loris Karius insieme a Londra

Diletta Leotta ha condiviso su Instagram alcune immagini della sua serata a tema Halloween festeggiata a Londra. Se nel post reso pubblico si mostra in compagnia di un'amica, su Twitter circolano le foto della conduttrice e il portiere insieme nello stesso locale, in atteggiamenti intimi. Un'ulteriore conferma della loro love story che ha già attirato l'attenzione degli amanti del gossip, per ora né smentita né confermata da entrambi.

Loris Karius sognerebbe l'Italia

Definito uno dei calciatori più sexy nel mondo del calcio, Loris Karius, classe '93, sembrerebbe essere il nuovo amore di Diletta Leotta. Diventato famoso a livello mondiale per la finale di Champions League, Real Madrid-Livepool, rendendosi colpevole dei due gol subiti dalla squadra inglese, è ora in forza al Newcastle United, in Premier League, ma anche lì non troverebbe spazio. Dinanzi a lui c'è Pope, si trova così in Inghilterra a fare panchina, almeno sino al termine della stagione calcistica. Potrebbe dunque star cercando nuova sistemazione, potrebbe aver spinto gli agenti a trovare soluzioni già a gennaio: l'amore potrebbe spingerlo in Italia?