Diletta Leotta e Loris Karius, il gossip continua: lui in panchina, sogna l’Italia La copertina del giorno è per Diletta Leotta e Loris Karius, la nuova coppia del gossip calcistico. Lui fa panchina al Newcastle e sogna l’Italia: a Milano, coi portieri, non se la passano poi così bene.

La copertina del giorno è tutta per Diletta Leotta e per Loris Karius, la presunta nuova coppia del gossip calcistico. La conduttrice di Dazn, secondo le indiscrezioni rilanciate da Gente, sarebbe molto vicina al portiere tedesco classe 1993, diventato famoso a livello mondiale per una tragicomica finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool 3-1. Lui, colpevole di due gol in quella occasione, ha poi cercato di trovare il sorriso altrove. Ora è in forza al Newcastle United, in Premier League, ma anche lì non trova spazio. L'amore potrebbe spingerlo in Italia?

L'indiscrezione

Diletta Leotta era stata vista questa estate in compagnia dell'influencer e surfista Giacomo Cavalli, ma l'estate è finita da un pezzo e potrebbe aver scelto braccia più sicure a cui affidare i propri sentimenti. Loris Karius, d'altronde, ricorda molto un altro grande vecchio amore di Diletta Leotta, Can Yaman. Qualcuno avrebbe da obiettare riguardo al fatto che Karius non sia altro che un Can Yaman in salsa teutonica? L'amore, secondo "Gente", sarebbe stato comprovato da alcuni movimenti sospetti su Instagram, ma per adesso non ci sono prove che attestano che questa unione si sia fatta. Karius, però, si guarda intorno e si dice che avrebbe spinto gli agenti a trovare sistemazione già a gennaio.

Il futuro di Loris Karius

Ma chi cerca un portiere in Italia? I ruoli sembrerebbero già tutti coperti, ma a guardare bene tra le squadre di fascia alta c'è qualche cosa da sistemare. Che dire dell'Inter che sta accompagnando serenamente alla fine della carriera il suo portiere Handanovic, puntando tutto su Onana? Karius si accontenterebbe bene di fare il terzo a Milano, proprio per stare accanto a Diletta Leotta. Anche dall'altra parte di Milano, sponda nerazzurra, non se la passano poi bene: Maignan si è infortunato e Tatarasanu non è così una certezza sulla linea di porta. Loris Karius potrebbe addirittura giocare titolare. Suggestioni da fanta-mercato che si intrecciano col fanta-gossip. Non è vero, ma ci credo…