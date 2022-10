Il portiere delle papere Champions è l’ultima fiamma di Diletta Leotta: ecco Loris Karius La conduttrice di Dazn avrebbe iniziato una relazione “d’amicizia” con Loris Karius, il celebre portiere delle papere in finale di Champions League.

Diletta Leotta avrebbe iniziato una relazione amorosa con Loris Karius. Lo fa sapere "Gente" che parla di qualcosa che è più dell'amicizia, al punto che lei starebbe perfezionando la lingua inglese, dato che lui è un portiere in forza al Newcastle United. Ma se lo ricordano benissimo anche a Liverpool e, in generale, tutti gli appassionati di sport. Perché lui è quello della papera da Champions League nella finalissima tra i Reds e il Real Madrid.

La notizia di gossip

Il settimanale "Gente" fa sapere che Diletta Leotta, condizionale d'obbligo, avrebbe trovato in Loris Karius un "nuovo amico": "Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore". Secondo Gente, sarebbe già superato di slancio il presunto flirt di Diletta Leotta con l'influencer e surfista Giacomo Cavalli.

Se il gossip legato a Karius avesse un vago fondamento, verrebbe da dire che con un ciclone biondo come Diletta non è sempre tutto come appare. In questo momento sembra che la conduttrice stia intensificando gli studi per migliorare il suo inglese. Il lavoro lo richiede e ci sta che si tratti di un semplice aggiornamento professionale. Ma ora, alla luce del rumor, ci domandiamo: che dietro l’arricchimento linguistico ci sia magari anche il desiderio di ampliare i confini del cuore?

La papera di Loris Karius

Chi è Loris Karius

Loris Karius è un portiere classe 1993, ha quindi 29 anni, di nazionalità tedesca. Si è reso popolare in negativo nella finale della Champions League, edizione 2017-2018, quando il Real Madrid ha sconfitto per 3 a 1 la sua squadra, il Liverpool. In quella partita, nel tentativo di effettuare un rilancio con le mani fa provocare il gol dell'1-0, poi si fa sorprendere da un tiro da lontano di Gareth Bale, che segna la rete del definitivo 3 a 1. In quei giorni si parlò moltissimo di quella sciagurata prestazione, con tanto di solidarietà da parte di tutto il mondo sportivo. In seguito, alcune analisi mediche hanno riportato che gli errori potrebbero essere stati causati da un trauma cranico in seguito a uno scontro di gioco contro il difensore del Real Madrid Sergio Ramos. Fatto sta che dopo quella stagione, il portiere non ha mai più giocato con il Liverpool, passando in prestito per due stagioni alla squadra turca del Beşiktaş, tornando poi in patria all'Union Berlino e messo fuori rosa dal Liverpool nella scorsa stagione. Da quest'anno, gioca con il Newcastle United.