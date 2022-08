Diletta Leotta esce allo scoperto con Giacomo Cavalli, sui social la prima foto insieme in vacanza Per la prima volta Diletta Leotta ha pubblicato uno scatto sui social che la ritrae insieme a Giacomo Cavalli, il modello con cui pare abbia un flirt ormai da diversi mesi. Nella foto non sono soli: con loro anche un gruppi di amici, tra i quali compare la cantante Elodie.

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non si nascondono più. Dopo essere stati paparazzati diverse volte dal settimanale Chi, pare che la conduttrice di DAZN abbia deciso di uscire allo scoperto con il modello bresciano, pubblicando sui social una foto che li ritrae insieme.

La prima foto insieme sui social

Negli ultimi scatti che Diletta Leotta ha pubblicato sul suo profilo Instagram, riassunto dei giorni di vacanza trascorsi, compare anche Giacomo Cavalli. È la prima volta che la conduttrice di DAZN si mostra sui social insieme al modello, con cui avrebbe un flirt ormai da diversi mesi. Non si tratta tuttavia di una foto in cui appaiono soli: con loro anche un gruppo di amici, tra i quali è possibile riconoscere la cantante Elodie. Un'immagine di gruppo, dunque, ma pur sempre la prima che la conduttrice mostra di sua spontanea volontà sui social, senza essere stata paparazzata dagli occhi indiscreti dei fotografi, come invece è accaduto più volte.

Foto pubblicata su Instagram da Diletta Leotta

Il flirt tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli

Archiviata la storia con Can Yaman, il settimanale Chi ha paparazzato dopo poco tempo Diletta Leotta in compagnia di Giacomo Cavalli, modello e imprenditore, figlio di Beppe Cavalli. In questi mesi pare che i due abbiano cercato ogni strategia pur di non uscire allo scoperto e mantenere intatta la loro privacy.

Foto dal settimanale Chi

Stando a quanto raccontato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbero entrati e usciti da casa e dal ristorante non insieme, ma a poca distanza uno dall'altro, così da non destare sospetti. Avrebbero usato questa tecnica sia quando sono stati fotografati nel terrazzo dell'appartamento di lei a Milano, intenti a scherzare, sia non molto tempo prima in un ristorante sempre del capoluogo lombardo, apparendo complici e lasciando intendere potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.