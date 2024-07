Marco Mengoni si riposa prima del prossimo tour, le foto in vacanza con gli amici in Sicilia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È un'estate all'insegna del relax per Manco Mengoni. Dopo il successo nel 2024 e il tour negli stadi programmato per il prossimo anno il cantante di Due Vite ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in Sicilia insieme ad alcuni amici. Il settimanale Chi lo ha paparazzato mentre si rilassa, scherza e ride nelle acque di Pantelleria, in provincia di Trapani.

Le foto di Marco Mengoni in vacanza con gli amici

Dopo aver trascorso la scorsa estate in tour e dopo aver già venduto i biglietti i concerti negli stadi del 2025, Marco Mengoni si sta godendo una pausa in Sicilia. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini lo ha paparazzato durante una vacanza a Pantelleria con alcuni amici, tra cui il suo migliore amico Marco Torino Greco, napoletano che vive a Milano e lavora in una società di consulenza. Il cantante, come si vede negli scatti scherza e si diverte, tra tuffi in mare e skincare naturale con i fanghi termali dello specchio di venere. Appare in ottima forma,

Foto dal settimanale Chi

Marco Mengoni si prepara al tour negli stadi del 2025

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due Vite e l'esperienza come co conduttore al fianco di Amadeus, Marco Mengoni si sta dedicando completamente alla musica e non sembra intenzionato a fermarsi. Nell'estate 2023 ha portato i suoi più grandi successi in tour in giro per l'Italia ed è pronto a farlo anche la prossima estate, nel 2025. Lo scorso gennaio, al TG1, ha dato la bella notizia ai fan, svelando tutte le tappe: "Ripartiamo in tour, sono molto contento di ripartire da Napoli. Ancora non ho fatto lo Stadio Maradona, non vedo l'ora. Chiuderò il 24 luglio in Sicilia. Non vedo l'ora". Circa un mese fa, sui suoi social, aveva condiviso un ricordo dell'ultimo tour negli stadi, ringraziando coloro che l'hanno sempre sostenuto e continuano a farlo: "Due anni fa avete fatto tremare San Siro… chi lo avrebbe mai detto 15 quindici anni fa, e il prossimo saranno 16.. a questo punto avanti a festeggiare i 50!".

