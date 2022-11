“Innamorati a Milano”, Diletta Leotta e il primo bacio con Loris Karius “Innamorati a Milano”, come nella canzone di Memo Remigi: ecco le prime foto ufficiali di Loris Karius e Diletta Leotta scattate da “Chi”.

Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme. Ora ci sono anche le foto del primo bacio su "Chi". Del resto, non aveva lasciato dubbi neanche il fatto che la conduttrice di Dazn avesse trascorso Halloween a Londra. Le foto dei paparazzi, però, sono state scattate a Terrazza Duomo. La coppia, che non sapeva di essere seguita, ha cominciato a scambiarsi baci e tenerezze. Sono di fatto le prime immagini della loro intimità.

Il primo bacio tra Loris Karius e Diletta Leotta

"Innamorati a Milano", come nella canzone di Memo Remigi, sono queste le prime foto ufficiali di Loris Karius e Diletta Leotta, disponibili sul "Chi" in edicola questa settimana. È quindi questa la prima immagine a tavola della coppia. Dopo settimane di rumors, è tutto vero: Karius e Diletta stanno insieme. Ecco quello che è successo in questa romantica serata.

La cronaca della serata

Secondo quanto riportato dal settimanale "Chi", la storia tra i due sarebbe seria perché, a differenza di quanto accaduto con Giacomo Cavalli, questa volta Diletta Leotta non ha avuto paura di uscire allo scoperto. È sicura che ci sia qualcosa di forte questa volta. Loris Karius e Diletta Leotta si sono conosciuti a Londra un mese fa, a una cena con amici comuni. Qualche giorno dopo lui era già in Italia a trovare lei. Le foto sono risalenti alla scorsa domenica, quando Karius, dopo la partita fra Tottenham e Newcastle, è tornato dalla Leotta con un volo privato. La coppia si è poi accorta, a fine serata, dei fotografi e quasi sembra scherzare con loro. Loris Karius è un portiere diventato molto famoso dopo le papere che sono costate al Liverpool la Champions League contro il Real Madrid. Il portiere tedesco ha poi ritrovato il sorriso professionalmente giocando in Turchia e poi tornando in Inghilterra, difendendo la porta del Newcastle. Di fatto, però, è un portiere di riserva: non gioca da due anni. Ma c'è chi dice che vorrebbe tanto giocare in Italia: destinazione Milan?