Fuga d’amore per Diletta Leotta e Loris Karius, le foto della vacanza all’insegna della passione Il settimanale Chi ha paparazzato Diletta Leotta e Loris Karius durante una fuga d’amore a Miami. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle si frequentano da circa un mese e mezzo e ora vivono il loro amore alla luce del sole. Dagli scatti la passione appare evidente.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Il rapporto tra Diletta Leotta e Loris Karius ha preso il volo. La conduttrice di Dazn e il calciatore, portiere del Newcastle, sono atterrati a Miami per concedersi una vacanza all'insegna del relax e del sole. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia durante la fuga d'amore e, dagli scatti, l'attrazione fisica appare evidente. Ma sembra esserci anche una certa complicità, segnale di un legame destinato a durare nel tempo.

Le foto di Loris Karius e Diletta Leotta a Miami

Foto dal settimanale Chi

Dopo un mese e mezzo e qualche weekend insieme fra Londra e Milano, Diletta Leotta e Loris Karius hanno deciso di staccare la spina e concedersi un pò di relax. Il portiere, per via dei mondiali di calcio in Qatar, sarà fermo fino a dicembre dal momento che il campionato italiano e quello inglese non giocheranno. Gli occhi attenti del settimanale di Alfonso Signorini hanno paparazzato la coppia al mare, sulla soleggiata spiaggia di Miami Beach. La passione e l'attrazione fisica tra la bella conduttrice e "Can Yaman biondo" (come è stato soprannominato) è evidente. Quel che appare è anche una certa complicità tra i due, che si tengono per mano, ridono e scherzano mentre si buttano al mare e in piscina.

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius

Nella vita sentimentale di Diletta Leotta è tornato il sereno dopo la fine dell'estate, quando messo da parte il flirt con il modello Giacomo Cavalli, ella sua vita è entrato Loris Karius. Ha 29 anni, è il portiere della squadra inglese del Newcastle, ha addominali scolpiti e capelli biondi che lo fanno sembrare un Vichingo. Una versione buona però, stando a quello che si sa di lui. Inizialmente i due sono stati piuttosto discreti, anche se i paparazzi non ci hanno messo molto prima di scovare il nuovo flirt. Le prime foto "rubate" mostravano il calciatore salire a casa della conduttrice sportiva a Milano, mentre lei ha poi trascorso diversi weekend volando dall'Italia a Londra e viceversa per passare un pò di tempo insieme. Ora vivono la loro storia alla luce del sole, tavoli dalla passione, come mostrano sia alcune foto che hanno condivisi sia i paparazzi. Una domanda forse sorge spontanea: quanto durerà questa love story?