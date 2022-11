Prima vacanza di coppia per Diletta Leotta e Loris Karius, vivono il loro amore alla luce del sole Prima vacanza di coppia per Diletta Leotta e Loris Karius: la neo coppia si sta concedendo qualche giorno di vacanza a Miami all’insegna del sole, del mare e del relax. La conduttrice sportiva e il portiere ora non si nascondono più e condividono le loro giornate sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Continua l'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius. Dopo il primo bacio in pubblico, che il settimanale Chi ha immortalato, la conduttrice sportiva e il portiere del New Castle si concedono la prima vacanza di coppia. Destinazione Miami. Questa volta i due hanno pubblicato sui social alcuni scatti dei giorni che stanno trascorrendo insieme. Ormai non si nascondono più e vivono il loro rapporto alla luce del sole.

Prima vacanza di coppia per Diletta Leotta e Loris Karius

Come mostrano gli scatti condivisi sui social, la neo coppia si sta concedendo una breve vacanza a Miami. Qualche giorno lontano dal caos cittadino per godersi il sole, il mare e il relax, in un periodo in cui il portiere non è impegnato in partite di campionato e coppe internazionali per via dei Mondiali in Qatar. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti in costume da bagno scrivendo "Holiday" come didascalia e facendo così sognare numerosi fan. Anche Karius ha mostrato il panorama mozzafiato di Miami e un breve video in bianco e nero mentre è in spiaggia, con tutta probabilità realizzato dalla sua dolce metà. Dopo il bacio "rubato" da settimanale Chi, i due vivono la loro storia ormai alla luce del sole.

La storia tra Diletta Leotta e Loris Karius

A lanciare l'indiscrezione per la prima volta era stato il settimanale Gente, che per primo aveva parlato di un "nuovo amico" di Diletta Leotta. La conduttrice avrebbe ormai superato il flirt con Giacomo Cavalli, nato questa estate, e si starebbe dedicando con maggiore attenzione allo studio della lingua inglese. Loris Karius è un portiere classe 1993 di nazionalità tedesca. Si è reso popolare in negativo nella finale della Champions League, edizione 2017-2018, quando il Real Madrid ha sconfitto per 3 a 1 la sua squadra, il Liverpool. La loro storia sta ora proseguendo a gonfie vele: sono stati paparazzati mano nella mano per le strade di Milano e anche in un momento di tenerezza, mentre si scambiano un bacio, che ufficializza il loro legame.