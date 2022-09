Diletta Leotta con Giacomo Cavalli alle nozze del fratello, la coppia non nasconde più l’amore Diletta Leotta si è presentata con il fidanzato Giacomo Cavalli alle nozze del fratello Mirko Manola. Un’occasione importante e formale che testimonia a tutti gli effetti il suo nuovo legame con il modello e imprenditore, dopo uno scatto di gruppo.

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta non nasconde più la sua vita sentimentale: si presenta per la prima volta, in un'occasione formale come quella delle nozze del fratello Mirko Manola, con il fidanzato Giacomo Cavalli. Una storia testimoniata inizialmente dagli scatti dei paparazzi e poi diventata sempre più ufficiale, con la conferma dei diretti interessati via social.

Diletta Lotta alle nozze del fratello con il fidanzato

Il fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola, si è sposato nella giornata del 18 settembre a Taormina. Una location suggestiva e romantica per una cerimonia a cui hanno partecipato numerosi invitati. Non poteva mancare naturalmente anche la nota conduttrice sportiva di Dazn, che non si è presentata da sola. Ad accompagnarla, per la prima volta in un'occasione formale come questa, il fidanzato Giacomo Cavalli. Un'uscita che sancisce a tutti gli effetti la loro storia, anche sui social network, dopo lo scatto di gruppo di qualche tempo fa.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli

La prima foto di Diletta Leotta con Giacomo Cavalli

Anche se quella pubblicata alle nozze del fratello è la prima foto solo con Giacomo Cavalli, in realtà Diletta Leotta era già uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Si tratta di uno scatto che riassume i giorni di vacanza trascorsi in Puglia e in cui compare anche il modello e imprenditore, figlio di Beppe Cavalli. Non si tratta tuttavia di una foto in cui appaiono soli: con loro anche un gruppo di amici, tra i quali è possibile riconoscere la cantante Elodie. Un'immagine di gruppo, dunque, ma pur sempre la prima che la conduttrice mostra di sua spontanea volontà sui social, senza essere stata paparazzata dagli occhi indiscreti dei fotografi, come invece è accaduto più volte. Il flirt tra loro sarebbe iniziato diversi mesi fa, con le prime foto pubblicate da Chi.