Lino Guanciale è diventato di nuovo papà: nato il figlio Giacomo

Lino Guanciale annuncia su Instagram la nascita del secondo figlio Giacomo, arrivato il 31 maggio. Nella foto, la manina del neonato stretta da quella del fratello Pietro.

Ancora un fiocco azzurro per Lino Guanciale. L'attore del Commissario Ricciardi è attore per la seconda volta e festeggia e annuncia il nascituro con una foto e un lungo post su Instagram. È una foto che ritrae le mani dei due fratelli, la piccola di Giacomo, questo il nome del neonato, e quella di Pietro, primogenito.

Nella vita privata, Guanciale ha sempre mantenuto un profilo basso. L'annuncio della nascita di Giacomo fa parte di quel raro momento in cui sceglie di condividere qualcosa di personale, non di certo per visibilità.

Il messaggio di Lino Guanciale

Nel post, Guanciale racconta l'arrivo di Giacomo con queste parole: "Sei arrivato il 31 maggio e hai portato un sole diverso, un'amplificazione della luce nella stanza e nello spazio fra di noi. Praticamente una stella: una piccola stella pulsante e discreta, piovuta nelle nostre vite per scaldarle e illuminarle ancora, per spostare ancora più vicino, praticamente ai nostri piedi, l'orizzonte della felicità".

La promessa al primo figlio Pietro

La seconda parte del messaggio è per Pietro, il figlio maggiore, ritratto nella foto mentre tiene per mano il fratellino. "Chi ti tiene per mano in questa foto è chi non ti lascerà mai solo e già oggi si affaccia al tuo lettino per sorriderti, accarezzarti, baciarti, proteggerti: è tuo fratello Pietro, che davanti a te si scioglie. Come la tua mamma Antonella e il tuo papà Lino, testimoni increduli di tanta meraviglia. Benvenuto al mondo, Giacomo, Amore nostro".

Quella di Giacomo è la prima grande gioia del nuovo anno per Lino Guanciale, dopo aver chiuso il 2025 con la scomparsa di suo padre Clelio, un uomo che era stato fondamentale per la crescita e lo sviluppo di Lino Guanciale. Un medico conosciutissimo tra Avezzano e Collelongo, con un passato anche da calciatore a buoni livelli.