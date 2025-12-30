Lutto per Lino Guanciale, è morto papà Clelio: aveva 78 anni

Lutto per Lino Guanciale: è morto a 78 anni il padre Clelio, medico stimato in Marsica. I funerali domani a Collelongo. L’attore perde un punto di riferimento umano e professionale.

È morto Clelio Guanciale, stimatissimo medico di 78 anni nonché padre dell'attore Lino Guanciale. La notizia arriva dalle cronache locali. Le testate abruzzesi e le comunità marsicane annunciano la morte di un uomo che per anni è stato riferimento per tanti. Si legge di un professionista che ha "lasciato un segno profondo non solo per la competenza professionale, ma anche per l'umanità con cui si è sempre dedicato ai suoi pazienti".

Un medico che ha lasciato il segno

A leggere le cronache, scopriamo che Clelio Guanciale rappresentava quella figura di medico che oggi sembra appartenere a un'altra epoca: sempre disponibile, attento alle persone prima ancora che alle patologie, capace di costruire relazioni di fiducia che andavano ben oltre il rapporto professionale. Sono due le città nelle quali ha lasciato il segno: Avezzano e Collelongo. Ad Avezzano era conosciuto non solo per la professione, ma anche per la giovanile passione per il calcio a buoni livelli.

Il rapporto con Lino Guanciale e la scelta di non fare il medico

La storia di Clelio si lega a quella di suo figlio Lino Guanciale, che aveva superato il test di medicina. La strada sembrava tracciata: padre medico, figlio medico. Invece scelse lettere e filosofia alla Sapienza, poi l'Accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico. "Mio padre voleva che facessi il medico, fino a quando una sera ho trovato il coraggio di dirgli che volevo diventare attore. Abbiamo discusso per due ore e alla fine mi ha detto: va bene, dimmi come posso aiutarti". Clelio era il primo tifoso di suo figlio, come ha raccontato proprio l'attore nel corso delle sue interviste, non si è mai perso uno spettacolo del figlio. Clelio lascia anche un altro figlio, Giorgio, professione psicoterapeuta.

L'ultimo saluto

I funerali si terranno domani, 31 dicembre, alle 14.30 nella chiesa di San Rocco a Collelongo, il paese d'origine della famiglia Guanciale. Un appuntamento alla vigilia del nuovo anno che chiude un 2025 doloroso per l'attore abruzzese.