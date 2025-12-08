Il figlio di Sandro Giacobbe, Andrea: “Papà amava la vita. Ha lottato fino all’ultimo, se n’è andato sereno”

Ospite a La Volta Buona, Andrea Giacobbe, figlio di Sandro Giacobbe, ha ricordato il lato più intimo dell’artista, sottolineando come la sua forza non lo abbia mai abbandonato nemmeno nei momenti più difficili: "Papà amava la vita. Ha lottato fino all’ultimo e se n’è andato sereno. Ci ha lasciato una serenità incredibile, come ha sempre fatto durante tutta la sua vita". Parole che restituiscono il ritratto di un uomo capace di affrontare anche la sofferenza con dignità e gratitudine.

Il ricordo del figlio di Sandro Giacobbe

Il figlio ha poi raccontato quanto sia rimasto colpito dall’enorme affetto dimostrato dal pubblico: "Siamo rimasti sorpresi da quanta gente gli voglia bene". Un sentimento che in queste ore sta trovando una forma concreta a Chiavari, dove è stata aperta la camera ardente e dove in tantissimi stanno rendendo omaggio al cantautore, testimoniando quanto le sue canzoni – da Signora mia a Gli occhi di tua madre – abbiano accompagnato generazioni intere, diventando parte della memoria collettiva. Andrea ha parlato del padre non solo come artista, ma come uomo e genitore, sottolineando il suo insegnamento più grande: affrontare la vita con amore, rispetto e determinazione. Un’eredità morale che va oltre il successo e i palchi, e che oggi la sua famiglia raccoglie con riconoscenza verso chi sta dimostrando tanto affetto.

La camera ardente e i funerali: gli orari per il pubblico

Sandro Giacobbe si è spento all’età di 75 anni il 6 dicembre. Cantautore amatissimo, ha segnato un’epoca con le sue melodie e i testi romantici e malinconici. Negli ultimi anni aveva affrontato cure e momenti difficili legati alla malattia, senza mai perdere il legame con il pubblico e con la musica. La camera ardente è stata allestita presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari ed è aperta al pubblico oggi, lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 17, e domani, martedì 9 dicembre, dalle 9 alle 12. La benedizione si terrà oggi alle 16 nella stessa cappella, mentre i funerali sono previsti per domani, martedì 9 dicembre, alle ore 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto.