L’ultimo gesto d’amore di Eleonora Giorgi per il nipotino: “15 regali di Natale per accompagnarlo fino ai 18 anni”

Eleonora Giorgi era innamoratissima di Gabriele, nipotino nato dall'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra loro si era instaurato un legame molto forte, che l'attrice ha fatto in modo che continuasse anche dopo la sua morte. Prima di andarsene, infatti, ha preparato con cura un ultimo gesto d'amore per lui. Ha scritto quindici lettere e incartato quindici regali di Natale per Gabriele, in modo da accompagnarlo fino ai 18 anni. Il suo gesto ricorda la storia di Elisa Girotto, la 40enne deceduta a causa di un cancro al seno, che prima di morire lasciò 18 doni per la sua bambina appena nata.

Il gesto di Eleonora Giorgi per il nipotino Gabriele. A raccontarlo è stata la nuora Clizia Incorvaia, ospite del programma Storie al bivio condotto da Monica Setta. Nella puntata, che gli spettatori potranno vedere sabato 22 novembre alle ore 15:30 su Rai2, Incorvaia ha rivelato il gesto amorevole di sua suocera per il piccolo Gabriele: "Prima di morire ha preparato per mio figlio 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l'albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni". La moglie di Paolo Ciavarro ha parlato del profondo legame tra nonna e nipote. Un immenso amore corrisposto al punto che il bambino non dimentica mai di mandarle baci guardando il cielo.

La morte di Eleonora Giorgi. L'attrice si è spenta a marzo del 2025 a causa di un tumore al pancreas. Aveva 71 anni. Nel suo ultimo giorno, era circondata dagli affetti più cari. Nella stanza di quella clinica c'era anche Clizia Incorvaia e suo figlio Gabriele. A Storie al bivio ha spiegato perché ha deciso di uscire pochi istanti prima che Eleonora Giorgi morisse: "Ho lasciato che fossero le mani dei suoi figli Andrea e Paolo a stringere le sue nel momento dell'addio. L'ho amata tantissimo e ho voluto rispettare l'intimità dei figli in un momento così delicato".