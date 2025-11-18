Enrica Bonaccorti compie 76 anni, gli auguri di Magalli: “Mi chiama figlio, grazie a lei mi proposero programmi”

Enrica Bonaccorti compie oggi, 18 novembre, 76 anni. Sono diversi i colleghi e amici che le hanno fatto gli auguri, come Giancarlo Magalli. Il conduttore ha spiegato che deve in parte a lei l’inizio della sua carriera.

Enrica Bonaccorti compie 76 anni. L'attrice ha raggiunto un traguardo importante della sua vita in un momento delicato, quello in cui sta affrontando un tumore al pancreas, che le è stato diagnosticato negli scorsi mesi. Tra coloro che le hanno fatto gli auguri anche Giancarlo Magalli, con cui ha condiviso alcuni momenti della sua carriera.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda il 18 novembre, Giancarlo Magalli ha augurato buon compleanno a Enrica Bonaccorti e ha anche parlato del loro rapporto. È stato grazie a lei che il conduttore ha iniziato la sua carriera nel mondo televisivo e soprattutto in Rai: "I miei auguri sono più spontanei possibili, il momento che sta attraversando non è facile, ha una forza interiore grandissima". Magalli ha ricordato anche il momento in cui Bonaccorti ha annunciato in tv di essere incinta per la prima volta, ma quella gravidanza di cui scelse di parlare non proseguì come sperava: "Quella gravidanza non andò bene, la dovetti sostituire io. Dopo quella sostituzione, in Rai hanno cominciato a offrirmi dei programmi. Lei ironizzava su questo aspetto, mi diceva ‘ho perso un bambino ma ho un figlio che si chiama Magalli".

Enrica Bonaccorti e Giancarlo Magalli

L'ultima apparizione in tv di Enrica Bonaccorti risale a domenica 17 novembre, quando è stata ospite di Verissimo e ha parlato di come sta affrontando la malattia che le è stata diagnosticata. A Silvia Toffanin, l'attrice neo 76enne ha raccontato: "Ho fatto tutte le terapie che mi hanno detto di fare, chemioterapie, radioterapie e devo stare due mesi e mezzo prima di fare un'analisi per capire come sta andando".

La diagnosi di tumore al pancreas è arrivata all'improvviso e per caso: "Facevo un po' fatica a fare i gradini, ma non pensavo di avere una cosa così tragica come questa". Il pensiero è andato subito all'amica Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa per la stessa malattia: "Le ho voluto molto bene e ho seguito tutta la sua vicenda, dicendomi che non sarei stata brava come lei. Quando ho avuto la diagnosi mi sono chiusa, ho pensato subito che dopo pochi mesi non ci sarei stata più".