Sandro Giacobbe e l’ultima intervista in tv: “I medici dicono che si è tutto normalizzato. Vado avanti con entusiasmo”

Negli ultimi mesi Sandro Giacobbe è stato spesso in tv per raccontare l’evoluzione della sua malattia. Nei salotti di Mara Venier e Silvia Toffanin aveva rivelato il perché si trovasse in sedia a rotelle, da Caterina Balivo lo scorso maggio aveva dichiarato di essersi sottoposto ad alcuni cicli di chemioterapia.

Sandro Giacobbe si è spento all'età di 75 anni, dopo aver affrontato una lunga malattia che, però, in questi anni gli aveva mostrato una nuova maniera di vivere la vita. Dal tumore alla prostata nel 2015, poi, gli era stato diagnosticato un meningioma. Lo scorso marzo era stato ospite sia a Verissimo che a Domenica In, accompagnato dalla moglie Marina Peroni, dove aveva parlato delle evoluzioni della patologia, per la quale era finito in sedia a rotelle. A maggio, invece, l'ultima apparizione in tv nel salotto de La Volta Buona.

Le interviste a Verissimo e Domenica In

Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantautore aveva detto: "Adesso tutto quello che vivo lo vivo in funzione dell'oggi" sottolineando come la malattia in questi anni lo avesse cambiato e gli avesse dato la forza di vivere in maniera più intensa. Il suo più grande dolore, però, era nella consapevolezza di non vedere più le persone che ama al suo fianco: "Mi spiace doverli lasciare", riferendosi ovviamente alla moglie Marina Peroni e ai suoi figli.

Ospite a Domenica In, invece, una prima volta a marzo 2025, Sandro Giacobbe aveva raccontato di come l'incedere della malattia lo avesse portato a stare in sedia a rotelle: "Rischio che il bacino mi si spessi se sto in piedi" aveva detto parlando con Mara Venier, dicendo di aver avuto un problema all'anca a causa della malattia: "Nonostante le cure adeguate, sulla parte delle ossa non ha attecchito come avrebbe dovuto". Nel salotto di Rai1, sempre accompagnato dalla moglie, il cantautore aveva rivelato di non aver preferito non uscire di casa: "Dal 6 gennaio non sono più uscito perché se mi avessero visto in carrozzina mi avrebbero fatto foto". E, poi, in flusso di coscienza aveva raccontato di aver indossato una parrucca, alla quale aveva dato il nome Teresa:

Uno dei miei crucci più grandi è sempre stata l'immagine. Prima della chemio, pensavo alla mia immagine. La teresa è questa (le parole prima di togliere la parrucca ndr). La carrozzina è la mia Ferrari, sdrammatizziamo.

In quell'occasione aveva poi raccontato di essere in attesa di un farmaco che avrebbe potuto aiutarlo: "Agisce sulle ossa, stermina quelle cellule che le aggrediscono. Non bisogna perdere la speranza".

L'ultima apparizione in tv da Caterina Balivo

L'ultima apparizione televisiva è stata quella a La Volta Buona, da Caterina Balivo, lo scorso 27 maggio. Il cantante aveva dichiarato di essersi sottoposto ad alcuni cicli di chemioterapia. Quando gli è stato diagnosticato il tumore, dopo un primo intervento, è riuscito a tenerlo sotto controllo con la radioterapia, ma poi "le metastasi hanno cominciato ad avere una consistenza diversa". Inizialmente non voleva fare la chemioterapia, spiegando il perché di questa prima scelta:

Pensavo che la mia vita e la mia fisionomia sarebbe cambiata. Poi ho cambiato idea per la prospettiva di poter vivere di più e stare più a lungo vicino ai miei cari.

Giacobbe aveva poi affermato che i medici gli avevano comunicato una stabilizzazione del suo stato: "Ogni tre settimane vado a fare la terapia, 15 giorni fa mi hanno detto che si è tutto normalizzato. Quindi mi dico di continuare con grande entusiasmo".