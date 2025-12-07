Mogol piange Sandro Giacobbe: “Ha sofferto tanto, l’unica consolazione è saperlo in paradiso”

La scomparsa di Sandro Giacobbe ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica e a ricordarlo, in queste ore, è stato Mogol, ospite di Domenica In, che aveva avuto modo di collaborare a lungo con il cantante e conosceva lui e la sua famiglia. Dal salotto di Mara Venier, nel corso della puntata del 7 dicembre, Mogol ha omaggiato Giacobbe di un ricordo, raccontando di essersi messo anche in contatto con la famiglia dopo la notizia della sua scomparsa.

Le parole di Mogol in ricordo di Giacobbe

In particolare Mogol, in poche parole, ha sintetizzato le condizioni di salute in cui il cantante si trovava, sottolineando la sensazione di sollievo in relazione alla fine delle sue sofferenze. Questo quanto ha raccontato a Mara Venier: "Sandro è stato amato da tutti, era un ragazzo d'oro, l'unica consolazione è sapere che adesso si trova in paradiso. Un ragazzo eccezionale, dolcissimo, bravo, generoso. Le aveva tutte. A sua moglie mi sono limitato a mandare tre cuori. Negli ultimi ha sofferto davvero molto".

Proprio in ricordo di Giacobbe, Venier ha mostrato alcune immagini degli interventi del cantante in trasmissione. Giacobbe aveva parlato spesso dei suoi problemi di salute, spiegando anche le ragioni per cui, a un certo punto, avesse preferito smettere di farsi vedere in pubblico: "Non sono più uscito perché se all'improvviso vado in giro e la gente mi vede in carrozzina non so quale possa essere la reazione […] La mia vita è chiusa in questi affetti che ho vicino".

I funerali di Sandro Giacobbe il 9 dicembre

I funerali di Sandro Giacobbe si terranno martedì 9 dicembre alle 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. Prima ci sarà modo per un ultimo saluto, con l'allestimento della camera ardente lunedì 8 e martedì 9 dicembre presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 17 e martedì dalle 9 alle 12. La famiglia ha scelto la fotografia che accompagnerà i manifesti funebri e ha invitato a non inviare fiori, preferendo che eventuali offerte siano destinate al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino. La benedizione avverrà lunedì 8 dicembre alle ore 16 nella Cappella Maggiore del Seminario.