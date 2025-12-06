A Ballando il ricordo di Sandro Giacobbe, Paolo Belli: “Si è speso per la solidarietà, che la terra ti sia lieve”

Paolo Belli, a Ballando con le stelle, ha ricordato Sandro Giacobbe. L’artista si è spento a 75 anni. Con Belli aveva condiviso l’esperienza nella Nazionale Cantanti.

Ballando con le stelle ha reso omaggio a Sandro Giacobbe. L'artista è morto a 75 anni, da oltre dieci anni era malato di tumore. Paolo Belli ha preso la parola durante la puntata del 6 dicembre del programma di Milly Carlucci. Ha ricordato l'amico e collega, con cui ha condiviso anche tante partite di beneficenza con la Nazionale Cantanti.

Paolo Belli, visibilmente dispiaciuto per la brutta notizia della morte di Sandro Giacobbe, ha voluto rivolgergli un pensiero speciale nel corso della puntata di Ballando con le stelle del 6 dicembre. Giacobbe non solo ha giocato con la Nazionale Cantanti, ma è stato anche l'allenatore. Paolo Belli e Milly Carlucci lo hanno ricordato così:

Sandro Giacobbe ci ha lasciato ieri, noi abbiamo condiviso migliaia di partite ma soprattutto con Sandro e con tutto il resto della squadra abbiamo donato tantissimo. Sandro si è sempre speso tantissimo per la solidarietà e per la Nazionale Cantanti.

E ha concluso: "Volevo mandare un saluto a lui e a tutti i suoi cari, i suoi figli e Marina. E soprattutto un grazie per le canzoni bellissime che ci ha regalato. Sandro che la terra ti sia lieve. Un bacio".

La morte di Sandro Giacobbe. L'artista si è spento a 75 anni nella sua casa a Cogorno. Da anni era malato di tumore. Era legatissimo alla moglie Marina e ai due figli Andrea e Alessandro. In un'intervista rilasciata lo scorso maggio, aveva raccontato che quando i medici gli avevano detto che la sua salute era peggiorata e che era necessario che si sottoponesse alla chemioterapia, voleva opporsi ma per amore dei suoi cari e all'idea del tempo in più che avrebbe potuto trascorrere accanto a loro, aveva accettato. I funerali di Sandro Giacobbe si terranno martedì 9 dicembre alle ore 15 presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari. La famiglia ha chiesto che le offerte vadano al reparto di Oncologia.