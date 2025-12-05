È morto Sandro Giacobbe, il cantante aveva 75 anni e lottava contro un tumore alla prostata

È morto il cantante Sandro Giacobbe Nella sua abitazione di Cogorno, aveva 75 anni. Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e con grande coraggio da oltre dieci anni era in lotta con un tumore alla prostata.

È morto il cantante Sandro Giacobbe Nella sua abitazione di Cogorno, aveva 75 anni. Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e con grande coraggio da oltre dieci anni era in lotta con un tumore alla prostata. I funerali si svolgeranno martedì prossimo, 9 dicembre, alle 15 presso la Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Musicista e cantautore genovese, avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre. Lascia la moglie Marina Peroni e i figli Andrea e Alessandro.

Sandro Giacobbe con la moglie Marina Peroni

Lo scorso maggio, insieme alla moglie Marina Peroni, sposata l’8 ottobre 2022 a San Salvatore di Cogorno, il cantante aveva raccontato a Silvia Toffanin durante la trasmissione Verissimo su Canale 5 della sua lotta contro il tumore alla prostata che durava da un decennio. Era in carrozzina e aveva dichiarato: "Vivo ogni giorno con intensità, mi spaventa solo lasciare chi amo". L'amore che avvertiva attorno a sé era diventato una ragione di vita e con questo spirito se n'è andato, raccontando fino alla fine cosa aveva provato in questo lungo periodo di tempo invaso da un male che alla fine non gli ha dato scampo.

Sandro Giacobbe è stato un grande cantautore e ha segnato la musica italiana con canzoni come Signora mia, diventata colonna sonora del film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto (1974) di Lina Wertmüller, con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, e Gli occhi di tua madre, che gli fece raggiungere il terzo posto al Festival di Sanremo nel 1976. E tra le sue canzoni più note ci sono anche Sarà la nostalgia, Il giardino proibito e Portami a ballare. Per mesi interi ha presenziato nelle hit parade nazionali ed estere negli anni '70 e '80, affermandosi come nome nel nostro cantautorato. La sua vita è trascorsa per alcuni decenni a Moneglia, vicino Genova, e solo ultimamente si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Qui aveva giocato a calcio nella squadra locale e, animato da questo sport, era riuscito a diventare anche allenatore della squadra della Nazionale cantanti.