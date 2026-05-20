Morta la mamma di Pupo a 93 anni, aveva l’Alzheimer. Il cantante: “È volata in cielo con una parte di me”

Si è spenta all’età di 93 anni la madre di Pupo. Il cantante, che aveva annullato un concerto a Napoli per starle accanto, ha annunciato la scomparsa con un post pubblicato sui social.

Si è spenta all'età di 93 anni Irene Ghinazzi, la madre di Pupo. Le condizioni di salute della donna si erano già aggravate, tanto che il cantante aveva dovuto rinunciare al concerto del 19 maggio a Napoli, come aveva fatto sapere tramite i suoi canali social. Ed è proprio su Instagram che nelle prime ore di mercoledì 20 maggio annuncia la scomparsa della sua adorata mamma.

Due foto che li ritraggono insieme, una quando era in fasce e l'altra più recente, negli ultimi anni della sua vita, sorridenti, inseparabili. È così che Enzo Ghinazzi comunica ai suoi fan che, purtroppo, la sua mamma che da tempo affrontava le conseguenze dell'Alzheimer, si è spenta con lui al suo fianco. Il cantante scrive: "Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me". Tanti i commenti a corredo del post in cui sia personaggi noti, che fan del cantante hanno voluto manifestargli la loro vicinanza per la sua tristissima perdita.

La donna erano ormai sette anni che conviveva con l'Alzheimer, malattia neurodegenerativa che provoca una progressiva morte delle cellule cerebrali. Col tempo, quindi, aveva perso la sua lucidità e infatti Ghinazzi aveva già raccontato in alcune interviste che vederla, pian piano, perdere partì di sé, di ricordi, di memoria, lo aveva spesse volte gettato in un dolore profondissimo, tanto da non riuscire a convivere con l'idea che prima o poi avrebbe dovuto perdere uno dei suoi punti fermi: una consigliera, un'amica, non solo una madre. Pupo, infatti, ha sempre rivendicato questo legame viscerale con la madre e in anni di carriera, l'ha più volte coinvolta nei suoi racconti, come dimostra il fatto che sia apparsa al suo fianco in alcune interviste televisive.