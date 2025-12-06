I funerali di Sandro Giacobbe il 9 dicembre: la famiglia chiede che le offerte vadano al reparto di Oncologia

La camera ardente di Sandro Giacobbe sarà allestita lunedì 8 e martedì 9 dicembre presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari. I funerali si terranno martedì 9 dicembre alle 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. La famiglia ha invitato a non inviare fiori, preferendo che eventuali offerte siano destinate al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino.

La camera ardente di Sandro Giacobbe sarà allestita lunedì 8 e martedì 9 dicembre presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 17 e martedì dalle 9 alle 12. La famiglia ha scelto la fotografia che accompagnerà i manifesti funebri e ha invitato a non inviare fiori, preferendo che eventuali offerte siano destinate al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino. La benedizione avverrà lunedì 8 dicembre alle ore 16 nella Cappella Maggiore del Seminario; i funerali si terranno martedì 9 dicembre alle 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto.

Giacobbe lascia la moglie Marina Peroni, la figlia adottiva Erika (nata da una precedente relazione della moglie Marina) con il marito Luca, i figli Andrea e Alessandro, che con la moglie Greta gli hanno donato i due splendidi nipoti Filippo ed Edoardo, e infine il fratello Bruno. Intanto, nelle ultime ore, successive alla notizia della morte del cantante a 75 anni, si sono susseguiti messaggi di affetto e vicinanza, provenienti dal mondo musicale, dalle istituzioni e da chi, negli anni, ha condiviso con Giacobbe momenti di arte e vita.

Tanti, nel mondo della musica, a mandare un messaggio affettuoso alla famiglia, come Gianni Morandi che ha postato sui social una foto insieme e ha aggiunto: “Caro Sandro, voglio ricordarti così, con questo sorriso e con la tua Marina accanto”.

Dalla Regione Liguria è giunto un messaggio carico di stima e riconoscenza: "Apprendiamo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Sandro Giacobbe, artista e cantautore di successo con brani che hanno accompagnato intere generazioni. Lo piange il mondo della musica ma anche la Liguria, dove è nato e dove ha sempre voluto vivere", ricordano il presidente Marco Bucci e l’assessore alla cultura Simona Ferro, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia.

Anche la sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis, ha voluto rendere omaggio al cantautore: "La scomparsa di Sandro Giacobbe addolora profondamente la nostra comunità. È stato un artista sensibile e autentico… profondamente legato a un territorio che oggi piange un talento capace di raccontare la nostra identità con delicatezza e sincerità".

Tra i ricordi più sentiti, visto l'attaccamento del noto cantante a Cogorno, quello dell’ex sindaca Enrica Sommariva, che ha rievocato il matrimonio dell’artista nel 2022: "Un ricordo che ci accompagnerà sempre, come tutti gli altri momenti vissuti con lui, segnati dalla sua serenità, dalla profondità d’animo e dal suo immancabile sorriso. Domani saremo sulla stessa piazza che li vide coronare il loro sogno e lo ricorderemo a Cogorno". Un pensiero commosso è arrivato infine anche dalla Virtus Entella, squadra con cui Giacobbe aveva collaborato a lungo e con affetto: "Ciao Sandro", hanno scritto i biancocelesti, salutando un amico prima ancora che un artista.