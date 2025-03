video suggerito

La vita privata di Sandro Giacobbe, l’amore per la moglie Marina e i due figli Andrea e Alessandro Sandro Giacobbe è sposato con Marina Peroni dal 2022, ma i due stanno insieme da oltre 15 anni: condividono la passione per la musica e lei gli è stata accanto dopo la diagnosi di tumore. Il cantautore ha due figli: Andrea e Alessandro, avuto dalla sua precedente relazione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sandro Giacobbe ha avuto una vita sentimentale non poco movimentata. Il cantautore, divenuto celebre per successi come "Signora mia", "Gli occhi di tua madre" e "Il giardino proibito", ha due figli, Alessandro e Andrea, avuti dal suo primo matrimonio. Dal 2022, è sposato con Marina Peroni, con cui stava già insieme da 15 anni. Lui e sua moglie hanno 27 anni di differenza, condividono la passione per la musica e lei gli è stato vicino dopo la comparsa del tumore e il meningioma. Anche suo figlio Andrea ha avuto un tumore.

La storia d’amore e il matrimonio con Marina Peroni

Qualche mese fa, ospiti di Caterina Balivo a La volta buona, Giacobbe e Peroni hanno parlato della loro storia d'amore. La coppia si è sposata solamente due anni fa, dopo un lungo periodo di fidanzamento di dodici anni. Tra loro ci sono 27 anni di differenza, ma non sono mai stati un limite, come racconta la cantante, che con Giacobbe si è sposata per la prima volta: "Da una persona grande come lui si impara tutto, come prendere la vita, ma su tutto dal cucinare a vivere. Ti insegna tante cose relative a qualsiasi aspetto, ma chi non si innamora di Sandro? Lui è la mia vita", le parole. Il loro rapporto si basa sul rispetto e la stima reciproca, "che non sono mai venuti a mancare" e hanno garantito ad entrambi "un legame duraturo e di anno in anno più solido".

Il legame con i figli Andrea e Alessandro

In diverse occasioni, in televisione il cantante ha parlato dei figli Alessandro e Andrea, con i quali condivide un legame solido. Anche Andrea ha un vissuto un'esperienza difficile, avendo contratto un cancro quando era solo un bambino. "Un papà non dovrebbe mai sentire che suo figlio ha un tumore ed è in pericolo di vita. Avrei voluto morire io al suo posto. La cosa sembrava risolta ma tre anni dopo c'è stata una recidiva e ho dovuto fare una scelta difficilissima. Ho deciso di farlo operare e oggi ha 31 anni ed è sanissimo", spiegò Giacobbe anni fa, nello studio di Domenica Live.

Andrea Giacobbe e Sandro Giacobbe a BellaMa', a gennaio del 2023.

I suoi figli Andrea e Alessandro hanno avuto due percorsi di vita differenti. Mentre Andrea ha seguito la strada della musica, scrivendo nel 2023 il singolo Lettera al gigante e partecipato a eventi musicali come ospite a Oggi è un altro giorno e BellaMa’, Alessandro ha coltivato la sua passione per il calcio, trasformandola in un lavoro. L'uomo ha giocato in Eccellenza e, nel 2024, ha allenato la Sammargheritese in Promozione, dimostrando una dedizione che riflette quella del padre nella Nazionale Cantanti, di cui è allenatore.