Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe: "Dicevano che volevo i suoi soldi. Vi spiego la gelosia per Barbara D'Urso" Sandro Giacobbe e la moglie Marina Peroni sono stati ospiti di Caterina Balivo nel suo show di Rai1. La cantante ha raccontato di aver dovuto superare pregiudizi e ha superato anche la gelosia per Barbara D'Urso.

A cura di Ilaria Costabile

Sandro Giacobbe e Marina Peroni sono stati ospiti di Caterina Balivo nel programma del pomeriggio di Rai1, La volta buona. Qui hanno raccontato la loro storia d'amore, oltre a ricordare alcuni momenti della loro carriera, condividendo aneddoti divertenti, come la presunta gelosia della cantante per Barbara D'Urso.

Marina Peroni racconta la storia con Sandro Giacobbe

La coppia si è sposata solamente due anni fa, nonostante la loro storia d'amore sia andata avanti per dodici anni. Tra loro ci sono 26 anni di differenza, ma non sono mai stati un limite, come racconta la cantante Marina Peroni, che con Giacobbe si è sposata per la prima volta:

Da una persona grande come lui si impara tutto, come prendere la vita, ma su tutto dal cucinare a vivere. Ti insegna tante cose relative a qualsiasi aspetto, ma chi non si innamora di Sandro? Lui è la mia vita.

Peroni sottolinea come il loro rapporto si sia costruito oltre che sull'amore, sul rispetto e la stima reciproca, che non sono mai venuti a mancare e hanno garantito ad entrambi un legame duraturo e di anno in anno più solido.

L'amore oltre i pregiudizi

Giacobbe aveva già un matrimonio alle spalle dal quale ha avuto anche due figli, che hanno subito accolto Marina nella loro vita, come racconta lui stesso a Caterina Balivo: "L’hanno accettata subito perché ha dimostrato di non avere alcun secondo fine, se non quello di starmi vicino per amore, Marina ha saputo farsi accogliere benissimo, anche loro la amano". Non sono mancati, poi, anche pregiudizi e cattiverie sul suo conto, racconta Marina Peroni:

Dicevano che volessi i suoi soldi, o che lo volessi sfruttare per cantare, ma io ho sempre cantato e realizzato il mio sogno. Forse non a grandi livelli, ma comunque è stato stupendo.

La gelosia per Barbara D'Urso

Tra gli aneddoti raccontati, non poteva mancare quello relativo agli incontri con Barbara D'Urso, per la quale sembra che la cantante abbia sofferto di una certa gelosia. Giacobbe ricorda di aver incontrato la conduttrice quando era ancora una ragazza: "Aveva 18 anni, l’ho incontrata a Napoli. Era una ragazza bellissima". La cantante, però, sottolinea come ogni incontro con D'Urso consistesse nel rievocare il legame con il marito: "Ogni volta che ci invitata in trasmissione mi diceva: ‘Ma tu non lo sai, con Sandro…’. Posso capire una volta, due, ma alla terza".