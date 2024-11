video suggerito

Carmen Di Pietro a Belve: “Non sono un personaggio trash. Prendo la pensione di Paternostro tutt’oggi” Carmen Di Pietro è stata la protagonista della seconda puntata di Belve. A Francesca Fagnani ha raccontato del suo passato e del matrimonio con il giornalista morto nel 2000 Sandro Paternostro: “Prendo tutt’oggi la sua pensione”. Sui figli: “Fare la mamma è la cosa più importante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carmen Di Pietro è stata l'ospite di Belve questa sera di martedì 26 novembre 2024. Dopo l'avventura a Tale e Quale Show, il volto televisivo ha raccontato di sé svelando di sentirsi a "volte un agnellino, altre volte un lucertolone". Sul suo aspetto fisico, ha commentato: "Faccio palestra, mi piaccio fisicamente. Ho 60 anni, porto una 40". E sui ritocchi estetici: "Tutte punturine. Mi scoppiò la tetta in aereo, sentii dentro di me un ‘boom'. Malgioglio dice che non è vero? Invece è vera". Dal matrimonio con Paternostro al ricordo della morte del padre: "Non vorrei rivivere il giorno in cui è morto mio padre. Non ho dormito per un anno, ho girato per tanti neurologi. Mi dissero che era una conseguenza del lutto".

L'intervista a Belve di Carmen Di Pietro

"Che belva mi sento? Un agnellino a volte, altre un lucertolone" ha dichiarato Carmen Di Pietro alla prima tradizionale domanda di Francesca Fagnani. Il volto televisivo ha raccontato: "Mi piace essere frivola, allegra", le parole. Ieri era una modella, oggi è showgirl e presenza fissa dei reality: "Manca la mamma, perché è un lavoro. Sono coraggiosa a fare tutto, anche a fare Tale e quale show. Mi sono sentita una cantante vera. Mi sono sentita coraggiosa anche quando stavo con Sandro Paternostro e avevo tutti contro" ha continuato. Alla domanda su se si sente trash, ha risposto:

Trash è spazzatura, non mi sento così. Il mio talento? Non so ballare, non so cantare, sono brava a inciuciare. Non posso dire di avere un talento particolare, forse per le poesie. Mi sono divertita.

"Della popolarità mi piace il fatto che fai le fotografie anche a prima mattina. Mi piace essere popolare. Non mi sento una morta di fama, se dovesse mancare non mi strapperei i capelli" ha continuato rispondendo ai diversi commenti comparsi sul suo conto sui vari quotidiani. "Sono convinta di quello che faccio. Io non fingo, non sono un personaggio" ha poi sottolineato. Non ha saputo rispondere alla domanda "Qual è un suo difetto?", "Non mi piacciono le bugie" ha dichiarato prima che la conduttrice le facesse notare che quello non era un difetto.

L'infanzia da contadina e i film erotici: "Non rinnego niente"

Sul suo passato, Carmen Di Pietro ha raccontato: "Mungevo le capre, ho fatto la contadina fino a 14 anni. Ho avuto un'infanzia felice grazie all'amore dei miei genitori". Quando andò via da casa a 18 anni non aveva soldi: "Mi facevo la doccia sui treni. Io volevo evadere, volevo dimostrare ai miei genitori che potevo dargli qualcosa". Sui film erotici che ha fatto negli anni '80: "Non rinnego niente. Mi diverto in tutto ciò che faccio. Lì avevo 20 anni, mi è piaciuto fare tutto". "Perché non ho proseguito? Ci sono dei percorsi nella vita, non mi divertiva più" ha concluso. In passato fu protagonista di due brani incisi da Malgioglio: "Dieci la mia immagine, non cantavo io. All'epoca si usava così". Su Wanda Fisher che la accusò di doverle mezzo milione di euro per non aver rispettato un accordo economico legato al brano Imagination, Carmen Di Pietro ha smentito il suo debito:

Non devo mezzo milione a Wanda Fisher. Mi dispiace che pensa questo, non è vero. Io cantavo, in playback, ho dato l'immagine ma non cantava lei.

Poi ha continuato: "Dicono che sono tirchia? Forse lo sono stata. Non mi piace pagare le buste della spesa, mi da fastidio. Non lo accetto".

Il matrimonio con Sandro Paternostro: "Prendo ancora la sua pensione"

"Sono single da 10 anni" ha raccontato Carmen Di Pietro che ha confessato di essere pronta ora per l'amore. Ricordando il matrimonio con Sandro Paternostro, ha spiegato: "Ci conoscemmo quando lui aveva 70 anni, lo conquistai con i bombolotti pomodoro e basilico. Con Sandro è stato amore vero, gli ho voluto molto bene. Ero innamorata, non l'ho mai abbandonato e ne parlo sempre con il cuore aperto. Per me lui c'è sempre. Se mi ha sposato vuol dire che mi voleva bene". Dopo la sua morte (nel 2000), diventò mamma di Alessandro e Carmelina nati dalla storia con Giuseppe Iannoni, uomo che non sposò e con il quale finì nel 2016. Circolò voce che non volle sposarsi per non perdere la pensione di reversibilità del marito, a tal proposito ha commentato: "All'inizio era vero. Non mi sono mai sposata con Iannoni e per fortuna, perché ci lasciammo. La pensione la prendo tutt'ora, la lascerei se trovassi l'uomo giusto oggi. Io e Iannoni stavamo bene, non pensavamo al matrimonio. Facemmo una benedizione in chiesa, dopo la convivenza andò male e ci lasciammo". Sulla storia con Diego Armando Maradona: "Non ho inventato questa storia, è tutto vero. Stiamo parlando di tantissimi anni fa, è durata pochissimo". Sul fotomontaggio che pubblicò dopo la sua morte, ha aggiunto: "Sono stata ingenua, vidi la foto che circolava sul web e la pubblicai. Perchè dovrei dire bugie sul rapporto con Maradona? Non mi piace dire bugie". Tra le avance ricevute, anche quelle di Stallone: "Ci presentammo, lui mi portò delle rose e andammo a cena. Avevo sempre il vocabolario con me, non parlavo l'inglese. Lui continuò a cercarmi ma io mi allontanai". Sui figli, ha aggiunto: "Fare la mamma è la cosa più importante. (Ai miei figli, ndr) Li sveglio alle 7 perché non mi piacciono i ribusciati. Chi dorme fino a mezzanotte, non mi piace. Chiamavo spesso Alessandro quando stava con la fidanzatina, mi disse che lei scappò. Mi dispiace, ma pazienza".