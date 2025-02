video suggerito

La madre di Giorgia: "Mia figlia ha comunque vinto Sanremo. Emanuel Lo gliel'ha mandato Alex Baroni" La madre di Giorgia racconta in un'intervista il successo di sua figlia dopo il Festival di Sanremo, parlando del suo amore per la musica, dei momenti difficili, ma anche dell'arrivo di Emanuel Lo che le ha cambiato la vita.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine di Sanremo 2025, dei cantanti si continua a parlare, anche di chi non è arrivato sul podio, come Giorgia, che però ha interpretato un pezzo tra i più ascoltati in radio, ovvero "La cura per me". A raccontare le sue emozioni al settimanale DiPiù è stata la madre delle cantante romana, che si è detta fiera di sua figlia e del suo percorso, parlando poi anche dell'amore trovato con Emanuel Lo, che secondo lei è arrivato nella sua vita, mandato da Alex Baroni.

"Giorgia non deve dimostrare niente a nessuno"

Elsa Giordano, quindi, si lascia andare ad una serie di considerazioni in merito alla partecipazione di sua figlia Giorgia al Festival, dicendo chiaramente: "Per quanto mi riguarda, mia figlia ha comunque vinto. Giorgia è una donna consapevole di quello che è. E oggi è arrivata al punto in cui voleva arrivare: non deve dimostrare niente a nessuno, tanto meno al Festival di Sanremo". Eppure, sebbene sia una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, il suo modo di cantare è stato contestato di recente e lei stessa ha attraversato momenti di stallo, particolarmente difficili:

Devo ammettere che per Giorgia gli anni più recenti sono stati davvero difficili. Dal Covid in poi, purtroppo, l’ho vista parecchio in crisi. Non era più coinvolta dalle cose della musica, era distante ed era preoccupata. Ha sofferto il cambio generazionale che c’è stato nel mondo della canzone, prendere atto che i tempi sono cambiati non è sempre facile. Il “bel canto”, oggi, sembra superato. Poi, avendo Giorgia un figlio adolescente, mio nipote Samuel, quel cambiamento di gusti del pubblico lo ha vissuto tutti i giorni parlando con lui…

L'amore per il canto da bambina e l'inizio della sua carriera

La passione per il canto, però, c'è sempre stata sin da quando era bambina, ma inizialmente c'era una certa ritrosia nel mostrarsi e anche quando ha avuto l'opportunità di far sentire la sua voce, la timidezza ha preso il sopravvento:

Giorgia in casa cantava continuamente i brani di Whitney Houston, ma aveva vergogna di farsi ascoltare da me e dal padre, anche se non ho mai capito perché, e per esibirsi, andava sotto al tavolo della cucina. Quando aveva otto anni, il mio ex marito, musicista anche lui, le fece registrare un brano e iniziò a portarla nelle tv private, ma Giorgia era timida, calcandosi un cappellino sul viso, si nascondeva i capelli e faceva addirittura finta di essere un maschietto. Fu un trauma, per un certo periodo non ne volle più sapere di cantare.

La svolta è arrivata quando Giorgia ha iniziato a cantare con un i Piloti: "Mia figlia si mise a cantare con questo gruppo di ragazzi. Portarono loro il primo disco di mia figlia all’attenzione di Pippo Baudo e da lì iniziò la carriera di Giorgia".

L'arrivo di Emanuel Lo: "È come se lo avesse mandato Alex"

Tra i momenti più difficili della vita di Giorgia c'è stata la scomparsa di Alex Baroni, che per lungo tempo è stato il suo compagno. A distanza di qualche anno da una perdita così importante per l'artista, è arrivato nella sua vita Emanuel Lo, che sua madre Elsa ritiene sia stato una sorta di "dono dal cielo":

Dopo la scomparsa di Alex mia figlia ha vissuto un momento drammatico. Ci ha messo parecchio tempo a recuperare le forze. Io la vedevo, era diventata di una magrezza impressionante ed ero preoccupata per lei come non lo ero mai stata. Per fortuna, poi, piano piano si è ripresa. Anche grazie all’arrivo di Emanuel. Alla sua voglia di diventare padre, di costruire una famiglia con lei. È quasi come se dal cielo fosse proprio stato Alex Baroni a mandare Emanuel nella vita di Giorgia. E quando è rimasta incinta, per noi tutti è stato un miracolo. Non mi sembrava vero: quando accadde, non ci pensavo più a diventare nonna, perché Giorgia mi aveva detto che c’erano dei problemi, quindi mi ero rassegnata. Ora sono la donna, anzi la nonna, più felice del mondo...