Maria De Filippi: “Ho scritto a Giorgia per farle i complimenti per Sanremo, bellissima la sua canzone”

A cura di Elisabetta Murina

Maria De Filippi fa i complimenti a Giorgia. Come ha raccontato nella puntata del 16 febbraio di Amici, la conduttrice ha scritto alla cantante per farle i complimenti a proposito della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano La Cura per me, classificatosi al sesto posto. In studio anche Emanuel Lo, professore e compagno della cantante.

Maria De Filippi ha i complimenti a Giorgia per Sanremo

Come ha raccontato all'inizio della puntata di domenica 16 febbraio, Maria De Filippi ha scritto a Giorgia per complimentarsi con lei della sua partecipazione a Sanremo. "Complimenti Emanuel, ho scritto anche a tua moglie, bellissima la canzone", ha detto la conduttrice di Amici al coreografo e professore Emanuel Lo, compagno della cantante. "Me lo ha detto", ha risposto lui sorridendo e ringraziandola.

De Filippi ha commentato anche la partecipazione di Alessandra Celentano, per una sola puntata, al DopoFestival con Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli. Alla maestra ha chiesto: "Tu li hai fatti i complimenti a Giorgia?". Celentano ha preso tempo e, scherzando, ha aggiunto: "Non ho il suo numero, mi sa di no".

La sorpresa di Emanuel Lo per Giorgia a Sanremo

In vista della finale del Festival, che si è tenuta sabato 15 febbraio al Teatro Ariston, Emanuel Lo aveva organizzato una sorpresa alla compagna Giorgia. Come aveva raccontato sui suoi social, era partito in direzione Sanremo per raggiungere la cantante e, una volta arrivato, aveva bussato alla porta della stanza del suo hotel. Senza aspettarsi nulla, Giorgia l'ha aperta e si è trovata di fronte il coreografo. Si è subito emozionato e l'ha abbracciata. I due sono una coppia dal 2001 e nel 2011 sono diventati genitori per la prima volta di Samuele.