Emanuel Lo sorprende Giorgia per la finale di Sanremo: la reazione della cantante quando lo vede

"Ragazzi, sto facendo una sorpresa a Giorgia, tra poco la vedo. Lei non lo sa". Con queste parole Emanuel Lo ha raccontato il suo viaggio per raggiungere la sua compagna a Sanremo a poche ore dalla serata finale. Il filmato dell'"impresa romantica", condiviso sui social, e la reazione della cantante ha fatto il giro del web.

Il video della sorpresa di Emanuel Lo per Giorgia a Sanremo

Emanuel Lo è partito in direzione di Sanremo per raggiungere Giorgia. A poche ore dalla finale, il compagno della cantante ha deciso di sorprendere l'artista. Nel filmato condiviso sui social viene documentato ogni passaggio, dal viaggio in macchina fino all'arrivo in hotel: "Sono arrivato, sono in ascensore e sto per bussarle alla porta". Nel video si vede il coreografo avvicinarsi alla stanza e bussare. Ad aprire è Giorgia che, visibilmente emozionata, lo abbraccia forte, sussurrandogli qualcosa all'orecchio.

Emanuel Lo commosso mentre ascolta La cura per me di Giorgia

Negli scorsi giorni, Emanuel Lo ha pubblicato un video in cui si commuove mentre ascolta La cura per me, brano portato da Giorgia al Festival di Sanremo. Intervistata da Rai Play, la cantante ha raccontato così la canzone:

La cura per me è riuscire, attraverso alla potenza di un sentimento, ad andare in contro a una evoluzione interiore, senza mai smettere di imparare. La cura per me è un viaggio di sentimento profondo che volge a una trasformazione. Se la cura per me fosse un’immagine o un quadro vedremmo una stanza buia spezzata da una luce che entra dentro questa stanza buia e la illumina.

Emanuel Lo e Giorgia fanno coppia fissa dal 20014. La cantante e il coreografo, insieme da 20 anni, non hanno mai parlato dell'intenzione di sposarsi. Dal loro amore è nato Samuel, nel 2011. Sui rispettivi profili Instagram, però, non ci sono foto del bambino.