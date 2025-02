Giorgia, il sesto posto e le lacrime a Sanremo 2025: la reazione dei genitori tra delusione e dispiacere

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Giulio Todrani e Elsa Giordano, genitori della cantante Giorgia, hanno commentato l'esperienza dell'artista al Festival di Sanremo 2025 e quel sesto posto tanto contestato. Lo hanno fatto nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo. In onda anche un breve intervento di Emanuel Lo, marito della cantante, che sull'esclusione della sua compagna dalla cinquina dei finalisti ha commentato:

La canzone sta andando bene. Sanremo è così. È giusto che il pubblico decida, si vede che doveva andare così. Va bene.

Giorgia esclusa dalla cinquina dei finalisti di Sanremo 2025

Giulio Todrani, ospite de La volta buona, ha commentato il sesto posto in classifica di Giorgia. Ha spiegato che mentre Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan leggevano la classifica, lui era in albergo e seguiva il Festival dalla tv: "Ho preferito stare in albergo. La sesta posizione vuol dire poco, Giorgia non deve dimostrare niente. Ha già dimostrato tutto". Poi, ha commentato il momento in cui Giorgia si è sciolta in lacrime sul palco dell'Ariston dopo avere ricevuto il Premio Tim:

Mi è dispiaciuto molto vederla piangere. Mi ha molto ferito quello. Se fossi stato al Teatro Ariston, sarei salito sul palco per andare ad abbracciare mia figlia. Non me ne sarebbe fregato niente. Sarei salito e l'avrei abbracciata. […] Giorgia è vera. C'è chi ha detto che bluffava. Mia figlia è vera.

Quindi ha aggiunto: "Lei ha pianto perché ha sentito che tutta la platea era con lei. Si è sentita amata e la reazione è stato il pianto. Non l'avevo più vista piangere in quel modo da quando era bambina".

La madre di Giorgia delusa dalla classifica di Sanremo 2025

In collegamento, Elsa Giordano, madre di Giorgia (Giordano e Todrani sono divorziati, dopo avere trascorso 39 anni insieme). Anche per lei è stato difficile vedere la figlia piangere: "Ero in camera in albergo e l'ho vissuta malissimo. Mi è dispiaciuto molto vedere Giorgia che piangeva. […] Giorgia è bella quando canta, quando piange. È difficile vederla piangere. Noi donne non piangiamo facilmente. Vederla piangere mi ha toccato il cuore". E quanto al sesto posto, non ha nascosto la sua delusione:

È stata una delusione per noi. Non dico che eravamo sicuri, però era scontato che fosse entro i cinque. L'ovazione quando ha fatto le prove, ha vinto la serata dei duetti, la canzone è bella, lei l'ha cantata convinta…

Infine, Caterina Balivo ha mandato in onda un breve commento rilasciato da Giorgia alle telecamere de La volta buona dopo la finale. Quanto alle sue lacrime sul palco, ha assicurato: "È stato un momento pazzesco, quelle cose che ti porti dentro per sempre".