Sanremo 2025, le classifiche, le votazioni e le percentuali di tutte le serate: come ha fatto Olly a vincere il Festival

A cura di Daniela Seclì

Le classifiche complete del Festival di Sanremo 2025. Come hanno votato la giuria della sala stampa, TV e web, la giuria delle radio, ma anche gli spettatori dell'evento condotto da Carlo Conti attraverso il televoto. Scopriamo gli artisti più votati e quelli in fondo alla classifica. Ecco come si è arrivati alla vittoria di Olly con Balorda Nostalgia.

La classifica della prima serata con il voto della giuria sala stampa, TV e web

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2025, trasmessa martedì 11 febbraio, ha votato la giuria della sala stampa, TV e web. Giorgia risultava al primo posto, Olly sesto. Ultimo Tony Effe:

Giorgia; Simone Cristicchi; Brunori Sas; Lucio Corsi; Achille Lauro; Olly; Noemi; Coma_Cose; The Kolors; Francesco Gabbani; Fedez; Elodie; Francesca Michielin; Willie Peyote; Joan Thiele; Massimo Ranieri; Rose Villain; Shablo; Bresh; Rocco Hunt; Serena Brancale; Sarah Toscano; Gaia; Clara; Modà; Irama; Marcella Bella; Rkomi; Tony Effe.

La classifica della seconda serata con il televoto e il voto della giuria delle radio

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, trasmessa mercoledì 12 febbraio, si sono esibiti 15 artisti. La classifica della giuria delle radio:

Giorgia; Simone Cristicchi; Achille Lauro; Lucio Corsi; The Kolors; Willie Peyote; Rose Villain; Bresh; Elodie; Francesca Michielin; Fedez; Rkomi; Serena Brancale; Marcella Bella; Rocco Hunt.

La classifica del televoto:

Simone Cristicchi 20,49%; Fedez 19,39%; Lucio Corsi 10,65%; Achille Lauro 10,54%; Giorgia 9,78%; Bresh 6,02%; Rocco Hunt 5,93%; Elodie 5,20%; The Kolors 2,41%; Willie Peyote 2,04%; Rose Villain 2,02%; Serena Brancale 1,61%; Francesca Michielin 1,59%; Rkomi 1,54%; Marcella Bella 0,71%.

La classifica congiunta:

Simone Cristicchi; Fedez; Giorgia; Achille Lauro; Lucio Corsi; Bresh; Elodie; Rocco Hunt; The Kolors; Willie Peyote; Rose Villain; Francesca Michielin; Serena Brancale; Rkomi; Marcella Bella.

La classifica della terza serata con il televoto e il voto della giuria delle radio

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025, trasmessa giovedì 13 febbraio, si sono esibiti 14 artisti. La classifica della giuria delle radio:

Coma_Cose; Brunori Sas; Olly; Noemi; Francesco Gabbani; Gaia; Joan Thiele; Irama; Shablo; Sarah Toscano; Massimo Ranieri; Clara; Modà Tony Effe.

La classifica del televoto:

Brunori Sas 35,08%; Olly 26,22%; Irama 7,19%; Tony Effe 4,95%; Modà 4,24%; Francesco Gabbani 4,24%; Sarah Toscano 3,71%; Shablo 2,84%; Noemi 2,72%; Massimo Ranieri 2,58%; Coma_Cose 2,07%; Joan Thiele 1,55%; Gaia 1,32%; Clara 1,23%.

La classifica congiunta della terza serata:

La classifica congiunta della seconda e terza serata:

Brunori Sas; Olly; Simone Cristicchi; Fedez; Giorgia; Achille Lauro; Lucio Corsi; Irama; Bresh; Francesco Gabbani; Elodie; Rocco Hunt; Tony Effe; Noemi; Coma_Cose; Sarah Toscano; Modà; The Kolors; Shablo; Willie Peyote; Massimo Ranieri; Rose Villain; Joan Thiele; Gaia; Francesca Michielin; Serena Brancale; Rkomi; Clara; Marcella Bella.

La classifica della quarta serata, le cover votate da Sala stampa, radio e televoto

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, trasmessa venerdì 14 febbraio, gli artisti hanno portato sul palco dell'Ariston duetti e cover. La classifica della giuria delle radio:

Giorgia con Annalisa; Lucio Corsi con Topo Gigio; Serena Brancale con Alessandra Amoroso; Simone Cristicchi con Amara; Coma_Cose con Johnson Righeira; Elodie e Achille Lauro; The Kolors con Sal da Vinci; Irama con Arisa; Bresh con Cristiano de André; Rocco Hunt con Clementino; Gaia con Toquinho; Fedez con Marco Masini; Clara con Il volo; Massimo Ranieri con Neri per caso; Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino; Olly con Goran Bregovich e la Wedding & Funeral band; Shablo con Guè, Joshua, Tormento e Neffa; Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga; Joan Thiele con Frah Quintale; Sarah Toscano con Ofenbach; Francesca Michielin e Rkomi; Marcella Bella con Twin Violins; Francesco Gabbani con Tricarico; Modà con Francesco Renga; Rose Villain con Chiello; Noemi e Tony Effe.

La classifica della sala stampa, TV e web:

Giorgia con Annalisa; Lucio Corsi con Topo Gigio; Elodie e Achille Lauro; Serena Brancale con Alessandra Amoroso; Fedez con Marco Masini; Bresh con Cristiano de André; Rocco Hunt con Clementino; Simone Cristicchi con Amara; Coma_Cose con Johnson Righeira; Irama con Annalisa; Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino; Shablo con Guè, Joshua, Tormento e Neffa; The Kolors con Sal da Vinci; Massimo Ranieri con Neri per Caso; Olly con Goran Bregovich e la Wedding & Funeral band; Sarah Toscano con Ofenbach; Francesco Gabbani con Tricarico; Clara con Il volo; Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga; Gaia con Toquinho; Joan Thiele con Frah Quintale; Marcella Bella con Twin violins; Francesca Michielin e Rkomi; Modà con Francesco Renga; Rose Villain con Chiello; Noemi e Tony effe.

La classifica del televoto:

Giorgia con Annalisa 14,26%; Lucio corsi con Topo Gigio 11,66%; Fedez con Marco Masini 8,52%; Olly con Goran Bregovich e la Wedding & Funeral band 7,33%; Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino 6,69%; Irama con Arisa 6,44%; Rocco Hunt con Clementino 5,72%; Clara con il volo 5,10%; Elodie e Achille Lauro 4,98%; The Kolors con Sal da Vinci 4,41%; Bresh con Cristiano de André 3,60%; Simone Cristicchi con Amara 3,48%; Serena Brancale con Alessandra Amoroso 2,68%; Modà con Francesco Renga 2,33%; Noemi e Tony Effe 2,15%; Francesco Gabbani con Tricarico 1,69%; Sarah Toscano con Ofenbach 1,59%; Francesca Michielin e Rkomi 1,49%; Rose Villain con Chiello 1,07%; Shablo con Guè, Joshua, Tormento e Neffa 0,93%; Joan Thiele con Frah Quintale 0,81%; Massimo Ranieri con Neri per Caso 0,77%; Marcella Bella con Twin Violins 0,76%; Gaia con Toquinho 0,60%; Coma_Cose con Johnson Righeira 0,53%; Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga 0,28%.

La classifica congiunta:

Giorgia con Annalisa; Lucio Corsi con Topo Gigio; Fedez con Marco Masini; Olly con Goran Bregovich e la Wedding & Funeral band; Brunori Sas con Riccardo Sinigaglia e Dimartino; Irama con Arisa; Rocco Hunt con Clementino; Elodie e Achille Lauro; Clara con Il volo; The Kolors con Sal da Vinci; Simone Cristicchi con Amara; Bresh con Cristiano de André; Serena Brancale con Alessandra Amoroso; Sarah Toscano con Ofenbach; Francesco Gabbani con Tricarico; Coma_Cose con Johnson Righeira; Shablo con Guè, Joshua, Tormento e Neffa; Modà con Francesco Renga; Francesca Michielin e Rkomi; Massimo Ranieri con Neri per Caso; Noemi e Tony effe; Gaia con Toquinho; Joan Thiele con Frah Quintale; Marcella Bella con Twin Violins; Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga; Rose Villain con Chiello.

Le votazioni della quinta serata del Festival di Sanremo 2025: come si è arrivati alla vittoria di Olly

La prima fase della finale di Sanremo 2025. La classifica della giuria delle radio:

Giorgia; Lucio Corsi; Achille Lauro; Coma_Cose; Brunori Sas; Simone Cristicchi; Olly; Willie Peyote; Noemi; The Kolors; Joan Thiele; Fedez; Francesco Gabbani; Bresh; Gaia; Rose Villain; Shablo; Elodie; Francesca Michielin; Serena Brancale; Sarah Toscano; Irama; Rkomi; Clara; Massimo Ranieri; Rocco Hunt; Marcella Bella; Modà; Tony Effe.

La classifica della giuria della sala stampa, TV e web:

Giorgia; Lucio Corsi; Achille Lauro; Brunori Sas; Olly; Simone Cristicchi; Fedez; Coma_Cose; Noemi; Francesco Gabbani; Elodie; Willie Peyote; Shablo; Joan Thiele; Rose Villain; Serena brancale; Bresh; The Kolors; Sarah Toscano; Massimo Ranieri; Francesca Michielin; Gaia; Rocco Hunt; Rkomi; Irama; Clara; Marcella Bella; Modà; Tony Effe.

La classifica del televoto:

Brunori Sas 17,44%;

Olly 16,26%;

Lucio Corsi 12,31%;

Fedez 9,65%;

Achille Lauro 8,54%;

Giorgia 8,03%;

Simone Cristicchi 3,75%;

Irama 2,89%;

Francesco Gabbani 2,37%;

Bresh 2,15%;

Tony Effe 1,86%;

Rocco Hunt 1,55%;

Modà 1,29%;

Coma_Cose 1,24%;

Elodie 1,14%;

Willie Peyote 1,09%;

Rose Villain 1,05%;

Sarah Toscano 0,98%;

Shablo 0,89%;

Serena Brancale 0,87%;

Noemi 0,79%;

The Kolors 0,71%;

Francesca Michielin 0,57%;

Rkomi 0,53%;

Clara 0,49%;

Massimo Ranieri 0,40%;

Joan Thiele 0,38%;

Marcella Bella 0,36%;

Gaia 0,32%.

La classifica congiunta della prima fase della finale:

Brunori Sas; Olly; Lucio Corsi; Giorgia; Achille Lauro; Fedez; Simone Cristicchi; Francesco Gabbani; Coma_Cose; Irama; Bresh; Willie Peyote; Noemi; Elodie; Rose Villain; Shablo; The Kolors; Rocco Hunt; Serena Brancale; Sara Toscano; Joan Thiele; Francesca Michielin; Gaia; Tony Effe; Rkomi; Modà; Massimo Ranieri; Clara; Marcella Bella.

La classifica congiunta con l’unione delle votazioni della prima, della seconda, della terza serata e della prima fase della quinta serata:

Brunori Sas; Olly; Lucio Corsi; Simone Cristicchi; Fedez; Giorgia; Achille Lauro; Francesco Gabbani; Irama; Coma_Cose; Bresh; Elodie; Noemi; The Kolors; Rocco Hunt; Willie Peyote; Sarah Toscano; Shablo; Rose Villain; Joan Thiele; Francesca Michielin; Modà; Massimo Ranieri; Serena Brancale; Tony Effe; Gaia; Clara; Rkomi; Marcella Bella.

La seconda e ultima fase della finale di Sanremo 2025. La classifica della giuria delle radio:

Lucio Corsi; Olly; Brunori Sas; Simone Cristicchi; Fedez.

La classifica della giuria della sala stampa, TV e web:

Lucio Corsi; Olly; Brunori Sas; Fedez; Simone Cristicchi.

La classifica del televoto:

Olly 31,04%; Lucio Corsi 25,70%; Fedez 20,51%; Brunori Sas 16,60%; Simone Cristicchi 6,13%.

La classifica congiunta della seconda fase della serata:

Lucio Corsi; Olly; Brunori Sas; Fedez; Simone Cristicchi.

La classifica generale, che riporta il risultato complessivo di tutte le precedenti votazioni e che ha portato alla proclamazione del vincitore:

Olly 23,84%; Lucio Corsi 23, 39%; Brunori Sas 20,31%; Fedez 17,67%; Simone Cristicchi 14,77%.