Antonia scoppia in lacrime sull'esibizione di Giorgia: La cura per me conquista Amici Giorgia ha "vinto" anche Amici. Ospite in studio, ha cantato una versione live del brano presentato a Sanremo emozionando tutti. Compresa Antonia, che è scoppiata in lacrime.

Giorgia ha vinto anche Amici. Ospite della puntata di domenica 2 marzo, la cantante reduce dal sesto posto a Sanremo con La cura per me ha conquistato tutto lo studio del programma. Dopo una prima parte dedicata ai giudizi degli allievi ancora in cerca di una maglia, la cantante si è esibita in una versione live della sua canzone. Emozioni fortissime con il pubblico che le ha intonato in coro: "Hai vinto, hai vinto!", in riferimento alle polemiche per il suo piazzamento al Festival. Ma a rubare la scena, è stata la reazione di Antonia.

La reazione di Antonia in lacrime per Giorgia

Tra i momenti più iconici di questa partecipazione di Giorgia ad Amici di Maria De Filippi c'è sicuramente l'inquadratura su Antonia, una delle cantanti che ha già conquistato la maglia del serale, che non è riuscita a trattenere le lacrime durante l'esecuzione della cantante con "La cura per me". Questa scena è stata una delle più commentate durante la messa in onda di una puntata che ha visto, tra le altre cose, l'ammissione di Raffaella al serale e la partecipazione di altri due reduci dal Festival di Sanremo: il duo dei Coma_Cose (con il successo radiofonico Cuoricini) e Francesca Michielin, che da poco ha festeggiato trent'anni, e che a Sanremo ha presentato la canzone Fango sul Paradiso.

Giorgia e la battuta su Emanuel Lo: "Litiga più con la Celentano che con me"

Non poteva mancare un riferimento al "gossip". Giorgia, infatti, è la compagna di Emanuel Lo. La cantante ha scherzato con Maria De Filippi rivelando: "Emanuel litiga più volte con la Celentano che non con lei ventun anni che stanno insieme". Emanuel Lo e Giorgia sono infatti insieme da 21 anni e nel 2010 hanno anche avuto un figlio, di nome Samuel. Il pubblico, poi, si scioglie in un grande applauso per un'artista immensa della canzone italiana.