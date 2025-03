video suggerito

Raffaella andrà al serale, anche se molti ritenevano Alessia più matura. Alessandra Celentano: "Tu meriti la maglia" La ballerina, che ha ricevuto la maglia del serale nella puntata del 2 marzo, ha suscitato reazioni contrastanti sui social network. Molti ritenevano Alessia più pronta.

La puntata di Amici del 2 marzo ha avuto in Raffaella una delle note più liete del pomeriggio. Come da anticipazioni, la ballerina si è aggiudicata la maglia del serale e raggiunge tra i magliati Antonia, Alessia, Nicolò, Francesca, Chiara, Asia, Raffaella, Jacopo, Francesco. Alessandra Celentano le ha detto una cosa che ha fatto subito capire il finale, l'unico possibile: "Tu meriti di andare al serale".

Raffaella va al serale, Alessia ancora no

Riguardo l'ammissione di Raffaella al serale di Amici, emerge un quadro interessante leggendo i social network. La ballerina, che ha ricevuto la maglia del serale nella puntata del 2 marzo, suscita reazioni contrastanti tra gli spettatori. Da un lato, viene riconosciuta la sua maturità nonostante la giovane età, un aspetto che si riflette nel suo modo di esprimersi e nella capacità di cercare chiarimenti nelle relazioni con gli altri concorrenti, come Alessia. Molti apprezzano il suo talento considerandola una degna competitor, sottolineando anche il fattore età come elemento da tenere in considerazione nel valutare il suo percorso.

Le critiche sulla sua esecuzione

Non mancano critiche tecniche sulla sua esecuzione, con osservazioni sulla mancanza di controllo e precisione nei movimenti durante alcune esibizioni. Il confronto con Alessia è inevitabile, con quest'ultima che viene spesso descritta come più versatile e matura artisticamente. La decisione dei professori è stata comunque netta. Raffaella conquista la maglia del serale e raggiunge gli altri allievi già ammessi, in una puntata pomeridiana che ha visto la presenza di grandi ospiti come Giorgia, Coma_Cose e Francesca Michielin. Tre artisti tutti reduci da Sanremo: Giorgia con La cura per me, arrivata sesta, i Coma_Cose alla conquista delle radio con Cuoricini e Francesca Michielin con Fango in Paradiso.