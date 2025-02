Giorgia sull’assenza di donne tra i primi 5 in classifica a Sanremo: “Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c’è”

video suggerito

Ospite di Domenica In Speciale Sanremo, Giorgia ha commentato la sua posizione in classifica svelata nella finale della kermesse. La cantante ha ricevuto, però, la sua rivincita dal pubblico: "Il tributo non è scontato e per me è stato pazzesco. Va al di là di tutto".

A cura di Gaia Martino

Giorgia è stata ospite di Domenica In Speciale Sanremo oggi, domenica 16 febbraio. All'indomani della finale conclusasi con il suo brano, La cura per me, arrivato sesto in classifica, la cantante ha ringraziato Elodie per le parole a lei rivolte prima del suo ingresso in studio: "Le mando un bacio, è una dea ed è stata un amore". Poi ha risposto alle domande dei presenti in studio.

Le parole di Giorgia a Domenica In

"Il tempo sancisce l'importanza di quel sentimento, il tributo del pubblico non è scontato e per me è stato pazzesco. Io mi sento sempre come la prima volta, ricomincio sempre un po' da capo. Quello rende bello Sanremo, era come venire a riconfermarmi" ha dichiarato Giorgia a Domenica In all'indomani della finale di Sanremo. Dopo l'annuncio del suo piazzamento in classifica, l'Ariston si è acceso con urla e fischi per la sua esclusione dai top 5 durante la finale. A tal proposito la cantante ha commentato: "Sentire quell'abbraccio (dal pubblico, ndr) è stata un'emozione, va al di là di tutto. Il pubblico mi ha dato tutto ieri". Sull'assenza di donne nella top 5 della classifica finale, Giorgia ha aggiunto:

C'è una mentalità inconscia quando bisogna trattare un genere o l'altro. Noi siamo tanto unite, abbiamo capito che quando va bene qualcosa a una, è un bene per tutte. Il successo di una è il successo di un'altra, mette in moto dinamiche importanti. C'è tanta serietà e onestà rispetto al nostro lavoro. C'è un senso di solidarietà. Deve passare di più questo messaggio che non è tanto chiaro. Arriveremo ad un punto in cui non si deve più notare se c'è o non c'è una donna. Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c'è. La normalità sarà non stupirsi più. Bisogna lavorare sulla mentalità dei piccoli.

Sull'esperienza a Sanremo, ha aggiunto: "Stavolta sono arrivata con un bagaglio di ansia e paura, vado via con bagaglio di gioia. Io mi aspetto sempre il meteorite, mi porto indietro una bella Giorgia. Ho fatto bene a rimboccarmi le maniche e rimettermi sotto come avessi 20 anni. Sembra banale, ma i momenti difficili sono quelli che ti insegnano di più".

Luca Tommasini in lacrime: "Giorgia, una delle donne più speciali al mondo"

Luca Tommasini si è commosso davanti a Giorgia. Seduto tra gli ospiti all'Ariston durante Domenica In, ha dichiarato alla cantante: "Faccio fatica a parlare. Giorgia è stata vicina a me in questo periodo difficile, sono 30 anni che lo fai. Abbiamo condiviso amicizie, la persona che è vicina a lei è tipo mio figlio, mio fratello. Voglio confermare che Giorgia è una delle donne più speciali al mondo. Quando la sento al telefono o quando canta, mi commuovo. Questa canzone è il top. A nome di tutta l'Italia tu sei la vincitrice di questo Sanremo".