video suggerito

Achille Lauro e Giorgia fuori dai primi 5 a Sanremo 2025, fischi in sala all’annuncio di Carlo Conti Sanremo ha un vincitore a sorpresa, ma anche due esclusi d’eccezione. Achille Lauro e Giorgia, tra i favoriti della vigilia, finiscono fuori dalla cinquina e il pubblico dell’Ariston accoglie con i fischi l’esito. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Festival di Sanremo 2025 è stato vinto da Olly, a sorpresa primo di una cinquina finale altrettanto inattesa e imprevedibile. A colpire, in particolare, l'esclusione dai primi cinque in classifica di due artisti diversamente candidati a un ruolo di primo piano alla vigilia di questa edizione del Festival: Achille Lauro e Giorgia, rispettivamente ottavo e settima in classifica.

La reazione del pubblico all'esclusione di Giorgia e Achille Lauro

Scelte disapprovate dalla platea del teatro Ariston, che ha reagito con un boato all'annuncio di entrambi i nomi durante la lettura della classifica da parte dei conduttori Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Achille Lauro e Giorgia erano in gara con le canzoni Incoscienti giovani e La cura per me e sin dalla vigilia di questo Festival parevano candidati quantomeno a stare nella cinquina finale che si sarebbe andata a giocare la vittoria finale. Al contrario le vere delusioni di Sanremo 2025, almeno per il risultato, sono loro.

Giorgia vince il premio Tim, Achille Lauro a mani vuote

Una cinquina finale che invece ha ribaltato i pronostici quasi completamente. Alla fine ad avere la meglio è stato proprio Olly, davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas, rispettivamente secondo e terzo, e ancora Fedez e Simone Cristicchi al quarto e quinto posto. Se Giorgia è stata omaggiata del premio Tim, ringraziando in lacrime alla consegna del premio sul palco, per Achille Lauro non c'è stato un riconoscimento di compensazione. L'artista romano arrivava a questa edizione del festival per la sua terza partecipazione in gara e Innocenti Giovani sembrava essere la canzone che gli avrebbe consentito di andare oltre la sua fase glam e dedicarsi a un cantautorato romano puro. Gli elementi c'erano tutti, ma evidentemente non sono bastati alle giurie e al televoto per proiettarlo tra i primi cinque posti della classifica.