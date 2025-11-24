I nipoti di Ornella Vanoni, Camilla e Matteo: “Nonna meravigliosa, ci ha riempito la vita di colori”

A poche ore dall’inizio dei funerali di Ornella Vanoni, i nipoti Camilla e Matteo sono intervenuti a Storie Italiane, dove hanno speso parole affettuose per ricordare la nonna: “Ci ha insegnato ad essere un po’ artisti nella vita”.

A poche ore dall'inizio dei funerali di Ornella Vanoni, i nipoti Camilla e Matteo sono intervenuti a Storie Italiane, dove hanno speso parole affettuose e commosse per ricordare la nonna, scomparsa tre giorni fa a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ai microfoni dell’inviato del programma condotto da Eleonora Daniele hanno spiegato: “Ci ha insegnato a essere un po’ artisti anche nella vita, in equilibrio tra i controsensi e a essere autoironici”.

Il ricordo dei nipoti di Ornella Vanoni

I due nipoti hanno descritto l'artistacome una presenza luminosa, capace di “dare tanti colori diversi” alle loro vite. Camilla ha raccontato che la cantante “lascerà un grande vuoto ma anche tanta ricchezza”, ricordando come fosse in grado di regalare amore “fino all’ultimo momento”, con quello stile e quella dolcezza che l’hanno sempre caratterizzata. Matteo ha aggiunto che la nonna “li ha sempre visti per quello che erano o per quello che meritavano di essere”, sottolineando quanto fosse attenta, presente, capace di ricordarsi ogni dettaglio delle loro giornate: “È stata una nonna meravigliosa”.

Le sue ultime parole: "Sono orgogliosa di voi"

Tra i ricordi più teneri e divertenti che hanno voluto condividere, Matteo ha sorriso nel raccontare che Ornella “si diceva sempre a dieta, ma non resisteva a un bel bicchierone di vino bianco e un pezzo di formaggio”. Una donna che “amava abbracciare anche persone sconosciute”, un gesto spontaneo che per lui restava il suo tratto distintivo. L’ultimo abbraccio tra i due è stato carico di affetto: “Mi ha detto che era molto fiera di me, dell’uomo che stavo diventando. Questo mi ha riempito il cuore di gioia”. Camilla, invece, ha spiegato di non ricordare qual è stato l’ultimo abbraccio, ma ha confessato che “gliene avrebbe voluto dare un altro ancora”, perché quell’amore immenso che la nonna regalava non le sembrava mai abbastanza.