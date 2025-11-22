Che Tempo che fa una seconda famiglia per Ornella Vanoni, il dolore di Fazio: “Non riesco a dire niente”

Che Tempo che Fa era una seconda famiglia per Ornella Vanoni, che nel salotto di Fabio Fazio aveva mostrato un lato di sé leggero, sbarazzino, ma anche profondo. Il conduttore e il team della sua squadra le scrivono un messaggio accorato di addio.

Quella di Che Tempo che Fa per Ornella Vanoni era diventata una famiglia televisiva. Nel salotto di Fabio Fazio la cantante sedeva comodamente, aveva mostrato un lato di sé inedito, non meno istrionico di quello che l'ha contraddistinta per tutta la sua vita, ma si era aperta alla riflessione, alla condivisione di esperienze, considerazioni, anche ironiche, sul modo di affrontare la quotidianità. La sua scomparsa ha segnato profondamente il team del programma che, infatti, non ha esitato a scrivere qualche parola per ricordarla.

Un personaggio imprescindibile, ormai, per il contenitore che dalla Rai si era spostato sul Nove e che Vanoni aveva seguito con entusiasmo, senza mai tirarsi indietro. Fabio Fazio aveva fatto della chiacchierata con lei un momento a sé, un piccolo spazio per ritagliarsi un confronto con una donna dalla grande sensibilità, affinata negli anni, in cui le esperienze avevano forgiato il suo carattere, in cui con l'ironia era riuscita a placare anche il bruciore di alcune lontane ferite. "In questo tempo triste e nevrotico, ci salverà solo la risata. In questo mondo di me**a, ridere è il bene più prezioso che ci sia" diceva, cavalcando quel sentire goliardico e sbarazzino.

Fabio Fazio, alla notizia della scomparsa della cantante, ha commentato l'accaduto ancora scosso: "Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente". Stesso discorso per Luciana Littizzetto che sui social scrive semplicemente: "Tesora mia adorata". Un saluto commosso quello che le ha rivolto il programma, pubblicando un video di alcune delle sue più iconiche apparizioni, dei suoi abbracci, delle sue adorabili stranezze: